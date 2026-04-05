Roberto Chorne: el precandidato que marca la agenda en Berazategui

El precandidato a intendente de Berazategui, Roberto Chorne, ha generado un gran impacto en la comunidad con sus videos en barrios hablando sobre los basurales y la falta de limpieza en la ciudad. Según Chorne, estos videos han tenido una repercusión inesperada, ya que el municipio ha comenzado a prestar atención a sus reclamos y ha empezado a tomar medidas para subsanar los problemas que él ha denunciado. "Me sorprendió el poder de reacción del municipio porque a dónde voy llegan detrás mío", declaró Chorne en una entrevista exclusiva.

Chorne destacó que este es solo el comienzo de lo que él propone como cambio para Berazategui. "Es el principio de lo que nosotros estamos proponiendo como cambio para Berazategui", afirmó. El precandidato se mostró firme en su postura contra la gente que tira basura en las calles y anunció que tiene un plan para aquellos infractores que no cumplan con las normas. "Estoy totalmente en contra de la gente que tira basura en las calles. Si el intendente y el municipio me acompañan, yo tengo un plan para aquellos infractores que tiran basura en las calles".

Chorne también se refirió a la gran aceptación que ha tenido su canal de streaming "Con Vos Berazategui", que emite un programa todos los sábados a las 20hs. Según él, este programa es una forma de ser la voz de los vecinos y de llevar sus reclamos a la mesa de discusión. "La gran cantidad de visualizaciones que tiene nuestro programa nos demuestra que estamos en el camino correcto", afirmó.

En otro aspecto, Chorne criticó el estado en que se encuentra la entrada a la ciudad, que según él, tiene un muy mal aspecto. "Mi idea es crear un centro recreativo para las familias en ese lugar", anunció. Con este proyecto, Chorne busca mejorar la calidad de vida de los berazateguenses y hacer de la ciudad un lugar más atractivo para vivir.

La campaña de Chorne sigue adelante, y se espera que en los próximos días se anuncien más detalles sobre sus propuestas para Berazategui. Por ahora, su mensaje parece estar calando en la comunidad, que ve en él una opción fresca y comprometida con los problemas de la ciudad.