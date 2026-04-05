Accidente en Ensenada: cuatro heridos tras chocar dos autos en Punta Lara

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo 29 de marzo en Punta Lara, partido de Ensenada, y dejó como saldo cuatro personas heridas tras el choque entre dos vehículos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 13 y 96, donde por causas que aún son materia de investigación colisionaron un Audi A3 gris y un Fiat Palio rojo.

Como consecuencia del impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona. Personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar y debió intervenir para asistir a la conductora del Fiat Palio, una mujer de 54 años, quien tuvo que ser retirada del interior del vehículo.

Minutos después del choque, una ambulancia del SAME trasladó a la conductora junto a sus acompañantes —un hombre de 30 años y una joven de 19— al Hospital Horacio Cestino de Ensenada.

Por su parte, el conductor del Audi A3, un joven de 24 años, también fue derivado al mismo centro de salud para su evaluación.

Según indicaron fuentes oficiales, todos los involucrados se encontraban conscientes al momento del traslado, aunque presentaban distintos politraumatismos producto del impacto.

Las autoridades continúan trabajando para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades, mientras que el hecho generó preocupación entre los vecinos por la magnitud del impacto y el despliegue de los equipos de rescate.