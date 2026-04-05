Información General | 30 Mar
Cierre del Mes de la Mujer: El radicalismo platense reconoció la labor de mujeres destacadas de la ciudad
En el marco de la finalización de las actividades por el Mes de la Mujer, el comité radical de la zona oeste platense realizó un emotivo acto de reconocimiento a mujeres que cumplen roles fundamentales en la comunidad.
El histórico comité radical ubicado en la esquina de 25 y 60 se transformó en el escenario de un homenaje que buscó visibilizar las diversas luchas y tareas que sostienen las mujeres platenses en el día a día.
El encuentro no solo sirvió para la entrega de distinciones, sino también como un espacio de escucha y articulación de propuestas de cara al futuro.
La titular del espacio, Noralí Barbero, resaltó el valor de la unidad en la actual coyuntura:
“Que estemos todas juntas escuchándonos, proponiendo y trabajando por lo que creemos nos hace más fuertes como mujeres y como equipo”, afirmó durante la ceremonia.
Mujeres distinguidas por su labor:
-
Acción Social: Responsables de comedores comunitarios que asisten a familias de la región.
-
Salud y Prevención: Integrantes de la ONG Dragones Rosas, reconocida por su incansable trabajo en la prevención del cáncer de mama.
-
Educación y Cultura: Docentes, escritoras y facilitadoras de espacios educativos.
-
Derechos y Protección: Defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y proteccionistas de animales.
Un comité de puertas abiertas a la comunidad
Más allá de la actividad política, el espacio de 25 y 60 se ha consolidado como un centro de referencia vecinal con una amplia oferta de talleres y servicios gratuitos o accesibles durante toda la semana. La intención de la dirigencia local es mantener un "rol activo" frente a la crisis social que atraviesa el país, fomentando la participación ciudadana.
Cronograma de actividades permanentes:
-
Educación: Apoyo escolar, clases de chino y espacios para la terminalidad del nivel primario en adultos.
-
Cultura y Deporte: Clases de tango, artes marciales, pilates y diversos talleres recreativos.
-
Solidaridad: Funcionamiento de un ropero comunitario abierto a quienes lo necesiten.