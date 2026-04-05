Cierre del Mes de la Mujer: El radicalismo platense reconoció la labor de mujeres destacadas de la ciudad

El histórico comité radical ubicado en la esquina de 25 y 60 se transformó en el escenario de un homenaje que buscó visibilizar las diversas luchas y tareas que sostienen las mujeres platenses en el día a día.

El encuentro no solo sirvió para la entrega de distinciones, sino también como un espacio de escucha y articulación de propuestas de cara al futuro.

La titular del espacio, Noralí Barbero, resaltó el valor de la unidad en la actual coyuntura:

“Que estemos todas juntas escuchándonos, proponiendo y trabajando por lo que creemos nos hace más fuertes como mujeres y como equipo”, afirmó durante la ceremonia.

Mujeres distinguidas por su labor:

Acción Social: Responsables de comedores comunitarios que asisten a familias de la región.

Salud y Prevención: Integrantes de la ONG Dragones Rosas , reconocida por su incansable trabajo en la prevención del cáncer de mama.

Educación y Cultura: Docentes, escritoras y facilitadoras de espacios educativos.

Derechos y Protección: Defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y proteccionistas de animales.

Un comité de puertas abiertas a la comunidad

Más allá de la actividad política, el espacio de 25 y 60 se ha consolidado como un centro de referencia vecinal con una amplia oferta de talleres y servicios gratuitos o accesibles durante toda la semana. La intención de la dirigencia local es mantener un "rol activo" frente a la crisis social que atraviesa el país, fomentando la participación ciudadana.

Cronograma de actividades permanentes: