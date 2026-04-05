Mayra Mendoza asumió su segundo mandato en el PJ de Quilmes junto a Máximo Kirchner

El escenario elegido para la asunción no fue casual: la Cooperativa Eitec, una metalúrgica recuperada por sus trabajadores en 2020 tras la quiebra sufrida durante el macrismo.

Allí, ante militantes, vecinos y jubilados, Mayra Mendoza formalizó su continuidad en la conducción del peronismo local, cargo que ocupará —en paralelo a su labor como diputada provincial— hasta el año 2030.

Durante su discurso, la mandataria quilmeña vinculó la actualidad política con el reciente revés judicial para los fondos buitre en Nueva York y contó con el acompañamiento del diputado nacional, Máximo Kirchner.

"Tenemos que celebrar hoy la estatización y la soberanía hidrocarburífera que nos permitió la recuperación de YPF. Es un hecho importante para el país y para las nuevas generaciones", sostuvo.

Con lo que apunta a reafirmar la inocencia de Cristina Kirchner quedará demostrada frente a lo que calificó como una "persecución".

Mendoza enfatizó que "nadie se salva solo" y que es necesario recuperar un proyecto de país para frenar el avance de la gestión libertaria.

En tanto, el diputado nacional Máximo Kirchner elogió la gestión local de Mendoza y la intendenta interina Eva Mieri, destacando el compromiso con la comunidad por encima de las "perfecciones dirigenciales".

Soberanía Energética: Kirchner cuestionó que, teniendo recursos como Vaca Muerta , los argentinos paguen tarifas elevadas: "Tenemos que volver a ser dueños de nuestro destino" .

Contexto Social: El encuentro incluyó una recorrida por la planta metalúrgica que hoy emplea a 90 personas y la visita al centro de jubilados "Recuperando Sueños", que funciona en el mismo predio.

El PJ Quilmes de cara al 2027

Con este nuevo mandato, Mayra Mendoza consolida su liderazgo territorial en la Tercera Sección Electoral. La presencia de figuras de Fuerza Patria y del gabinete municipal subrayó el alineamiento total del distrito con la conducción de La Cámpora y el Instituto Patria.

Para Mendoza, la clave de los próximos años será la militancia diaria para "generar las condiciones que recuperen la felicidad del pueblo argentino", utilizando como espejo la salida de la crisis de 2003 bajo la figura de Néstor Kirchner.

Por su parte, Máximo Kirchner cerró la jornada con un llamado a la organización para volver a generar trabajo y oportunidades en un contexto de fuerte ajuste económico.