La UCR platense lanza una campaña masiva de afiliación: "Frente a los populismos, elegimos el trabajo"

El radicalismo de la capital bonaerense ha decidido volcarse a las calles para dinamizar su estructura partidaria.

Bajo la premisa de "estar cada día más cerca", la UCR La Plata desplegó un operativo que combina la presencia física en la vía pública con herramientas digitales para facilitar la incorporación de nuevos afiliados.

Pablo Nicoletti, titular del partido a nivel local, marcó el perfil ideológico de la convocatoria:

“Frente al ruido y los populismos, elegimos la honestidad, la decencia y el trabajo por los jubilados, los chicos y cada vecino”.

Para la dirigencia radical, este movimiento no es solo administrativo, sino una respuesta política a la coyuntura nacional y provincial.

En el despliegue radical se instalaron puestos fijos en el centro de La Plata y se realizan recorridas constantes por los principales centros comerciales de la ciudad.

Además de las mesas presenciales, el partido habilitó una línea de WhatsApp para que los interesados puedan iniciar el proceso de afiliación de manera remota.

El foco está puesto en la "escucha activa" y en la construcción de una plataforma que brinde soluciones concretas en áreas sensibles como la seguridad y el bienestar social.

Un proyecto con "respuestas y corazón"

Desde la organización partidaria destacaron que el objetivo es conformar una propuesta que incluya a todos los platenses.

"Queremos construir juntos una ciudad, una provincia y una nación con más respuestas y corazón, donde cada platense sienta que tiene su lugar", señalaron fuentes del espacio.

Este relanzamiento de la UCR en el territorio platense se da en un contexto de reordenamiento de las fuerzas políticas, donde el radicalismo busca reafirmar su identidad histórica y su capacidad de gestión, desmarcándose de las propuestas de los extremos del arco político.