Avellaneda: lanzan web con datos clave sobre desaparecidos

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lanzó un nuevo sitio web que reúne información clave sobre el cementerio de Avellaneda, uno de los puntos centrales en la investigación de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La plataforma digital permite acceder a datos sistematizados, documentos y reconstrucciones forenses vinculadas al trabajo del organismo, con el objetivo de ampliar el acceso público a esta información. Está orientada tanto a investigadores como a familiares de víctimas y a la sociedad en general.

Uno de los ejes principales del sitio es el sector 134 del cementerio, identificado como el lugar donde el EAAF logró recuperar la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Estado. Allí fueron exhumados 245 cuerpos, que luego fueron analizados mediante técnicas científicas desarrolladas por el equipo a lo largo de décadas.

El rol del sitio en las políticas de Memoria

Desde el organismo destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que facilita la reconstrucción de la historia reciente a partir de evidencia científica y documental.

La información publicada surge del procesamiento de datos propios del EAAF y se encuentra actualizada a marzo de 2026, según precisaron.

Lo que tenés que saber sobre los datos publicados

El sitio también incluye aclaraciones metodológicas clave para interpretar correctamente la información. Entre los principales puntos:

Fecha de muerte con rango: cuando no hay precisión documental, se establece un período estimado según el uso del sector donde se hallaron los restos.

cuando no hay precisión documental, se establece un período estimado según el uso del sector donde se hallaron los restos. Causa de muerte indeterminada: si los huesos no presentan lesiones visibles, no es posible definir el motivo del fallecimiento.

si los huesos no presentan lesiones visibles, no es posible definir el motivo del fallecimiento. Circuitos represivos: se reconstruyen a partir de documentación, patrones detectados y vínculos entre centros clandestinos.

se reconstruyen a partir de documentación, patrones detectados y vínculos entre centros clandestinos. Edad estimada: en restos no identificados, se determina un rango etario basado en características óseas.

Estas precisiones buscan evitar interpretaciones erróneas y dar mayor rigor a los datos difundidos.

Un trabajo reconocido a nivel mundial

El EAAF es una referencia nacional e internacional en la identificación de personas desaparecidas y en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Su labor combina disciplinas como la antropología, la arqueología y la genética.

Con esta nueva herramienta digital, el organismo profundiza su política de acceso abierto a la información, en un contexto donde la reconstrucción de la memoria histórica sigue siendo un eje central en Argentina.