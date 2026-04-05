Furor por Franco Colapinto: Alpine confirmó el circuito callejero en Palermo y la venta de entradas

El próximo domingo 26 de abril, el barrio de Palermo se transformará en un verdadero autódromo urbano en el que estará disfrutando del recorrido un piloto de Formula 1.

Franco Colapinto se subirá a un Lotus E20 (modelo de la temporada 2012 utilizado por Kimi Räikkönen) para realizar una serie de giros en un trazado que promete adrenalina y cercanía con los seguidores.

El circuito tendrá como ejes centrales la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, pasando por el icónico Monumento de los Españoles.

La elección del monoplaza responde a las normativas de la FIA, que restringen el uso de autos de la temporada actual para exhibiciones fuera de los Grandes Premios oficiales.

Detalles de entradas y sectores: La organización confirmó un esquema mixto de acceso para que nadie se quede afuera:

Sectores Gratuitos: Gran parte del recorrido por las avenidas será de libre acceso para el público general.

Fan Zone: Espacio interactivo con simuladores, activaciones de marcas y venta de merchandising oficial.

Experiencia VIP: Incluye los Grandstands (tribunas preferenciales) y el sector Hospitality .

Garage Tours: Una oportunidad exclusiva para ver el trabajo de los mecánicos de Alpine y el Lotus E20 de cerca, gestionado a través de Bigbox Argentina.

Cronograma de Venta de Entradas

Para quienes busquen las ubicaciones preferenciales y experiencias exclusivas, la venta se realizará a través de la plataforma Enigma Tickets con el siguiente calendario:

Preventa Exclusiva: Inicia el 6 de abril a las 16:00 hs para usuarios de Mercado Pago (con beneficio de 3 cuotas sin interés). Venta General: Se habilita el 7 de abril a las 16:00 hs con todos los medios de pago disponibles.

Un hito para la Ciudad

Buenos Aires no recibía una exhibición de este calibre desde diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo aceleró un Red Bull RB7.

En este 2026, el regreso de la "F1 a la calle" de la mano de un piloto argentino como Colapinto promete una convocatoria masiva, consolidando la pasión local por la máxima categoría y el presente brillante del piloto de Pilar en la estructura de Alpine.