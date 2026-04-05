Rumores de división en la Scaloneta por un supuesto pedido de apoyo institucional a la AFA en el amistoso contra Zambia

El clima de armonía que caracteriza a la Scaloneta se vio empañado por rumores que apuntan a una politización del vestuario.

Tras la celebración institucional de los 9 años de Claudio Tapia al frente de la AFA, donde se destacaron los logros deportivos y la modernización de la entidad, habría surgido la iniciativa de que los futbolistas realizaran un gesto público de respaldo antes del inicio del encuentro frente a Zambia.

Sin embargo, lo que pretendía ser una muestra de unidad institucional habría terminado por detonar una interna. Los trascendidos señalan que jugadores de la "nueva guardia", como Julián Álvarez y Enzo Fernández, son algunos que manifestaron la negativa a utilizar prendas que no fueran estrictamente deportivas o protocolares de la Selección, marcando un límite entre la gestión dirigencial y el plantel.

Las versiones indican que, por pedido de la dirigencia y a través de Rodrigo De Paul, se habría solicitado a los jugadores salir al campo de juego con una camiseta en apoyo al mandatario, propuesta que habría encontrado una férrea resistencia.

La misma provocó —según estas fuentes— una inédita división en el grupo y un enfriamiento en la histórica relación entre Messi y De Paul.

El rol de De Paul, según las versiones, lo señalan como el nexo entre la dirigencia y el grupo, lo que habría generado roces incluso con el capitán Lionel Messi.

Algunas fuentes indican que Leandro Paredes y Rodrigo De Paul estarían de acuerdo con el gesto de apoyo, mientras que el resto del grupo habría optado por la neutralidad.

Enojo con Lautaro Martínez: Algunos rumores indican un malestar puntual de sus compañeros con el "Toro", aunque no han trascendido los motivos exactos de dicha disputa.

Respuesta de AFA: Hasta el momento, no ha habido un desmentido oficial por parte de la Asociación, manteniendo la incertidumbre sobre lo que ocurre puertas adentro.

¿Un vestuario roto?

De confirmarse estos rumores, se trataría del primer conflicto de magnitud en un ciclo que se ha caracterizado por la unión inquebrantable. La negativa a realizar actos de apoyo político o dirigencial no es nueva en el fútbol, pero la intensidad de las versiones que hablan de una "ruptura en mil pedazos" pone en alerta a los fanáticos de cara a los próximos compromisos oficiales de las Eliminatorias.