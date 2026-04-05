La diputada de LLA, Juliana Santillán, dijo que habló con el embajador de Checoslovaquia, país que no existe hace 33 años

Lo que debía ser una crónica de gestión diplomática en la residencia de la Unión Europea terminó en una lección de historia obligada para la diputada nacional Juliana Santillán.

A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) cometió un error de bulto al afirmar que se reunió con los embajadores de Brasil, Croacia y "Checoslovaquia", un Estado que dejó de existir formalmente el 1 de enero de 1993.

El error de Santillán ignora uno de los procesos políticos más prolijos del siglo XX: la disolución de Checoslovaquia. Tras la Revolución de Terciopelo de 1989, que terminó con el régimen comunista, los líderes de aquel país acordaron una separación dialogada.

Desde hace más de tres décadas, el territorio está dividido en dos naciones soberanas e independientes: la República Checa y Eslovaquia.

Ambas naciones mantienen una relación diplomática ejemplar, fronteras abiertas y son miembros plenos de la Unión Europea, organización que justamente oficiaba de anfitriona en el cóctel donde participó la diputada.

¿Quiénes son los verdaderos embajadores?

A contramano del posteo de la legisladora, la realidad diplomática en Argentina es clara:

República Checa: Representada por la embajadora Jarmila Povejšilová .

Eslovaquia: Representada por el embajador Milan Zachar, quien incluso le entregó sus cartas credenciales al presidente Javier Milei hace exactamente un año.

Una presidencia bajo la lupa

El fallido no es menor considerando la jerarquía institucional de Santillán. En febrero de este año, fue elegida presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, un cargo sensible para la agenda internacional del Gobierno, especialmente de cara al tratado Mercosur-UE.

A pesar de que su par Nicolás Mayoraz justificó su elección destacando su "conocimiento directo de las responsabilidades y desafíos" del cuerpo diplomático, este tipo de traspiés alimentan las dudas sobre la idoneidad técnica en el área.

No es la primera vez que Santillán confunde conceptos básicos en sus redes. En diciembre pasado, debió borrar un video tras un insólito saludo navideño: “Feliz Nochebuena de Resurrección”, confundiendo el nacimiento de Jesús con la celebración de las Pascuas.