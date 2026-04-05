La pobreza bajó al 28,2% y es la menor en siete años, pero La Gran Plata registró un 31,5%

El informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundido este martes trajo un alivio estadístico para la gestión de Javier Milei, pero encendió alarmas en territorio bonaerense.

La región del Gran Buenos Aires (que promedia CABA y los partidos del conurbano) cerró el año con un 28,3% de pobreza, apenas por encima de la media nacional, pero escondiendo una brecha interna sin precedentes.

El contraste bonaerense: CABA vs. GBA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consolidó como el distrito con menor vulnerabilidad de la Argentina, con un 9,6% de pobreza y apenas un 2,6% de indigencia. Sin embargo, al cruzar la General Paz, el panorama cambia drásticamente:

Partidos del GBA: La pobreza trepa al 32,6% (4 puntos por encima del promedio nacional).

Indigencia en el Conurbano: Se ubicó en el 8%, afectando a cientos de miles de personas que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria.

San Nicolás y La Plata: Puntos críticos de indigencia

Fuera del área metropolitana inmediata, otras ciudades de la provincia muestran indicadores preocupantes que las sitúan en el "top 10" de la vulnerabilidad nacional:

San Nicolás-Villa Constitución: Registró un 33,8% de pobreza. Lo más alarmante es su tasa de indigencia (8,9%), posicionándose como una de las más altas del país, solo superada por Concordia, Resistencia y Gran Santa Fe. Gran La Plata: La capital provincial no logra perforar el piso del 30%. Cerró el 2025 con un 31,5% de pobreza y una indigencia del 9%, situándose incluso por encima del promedio del Conurbano en términos de hambre extrema.

La brecha regional

A nivel nacional, Buenos Aires se encuentra en una posición intermedia. Mientras la Patagonia (25,4%) y la Región Pampeana (26,2%) muestran los mejores números fuera de la Capital.

En cambio, el Noreste (32,7%) sigue siendo el foco más crítico, liderado por la preocupante situación de Concordia (49,9%), la ciudad más pobre de Argentina.

Resumen de Datos - Provincia de Buenos Aires: Menor Pobreza: CABA (9,6%).

Mayor Pobreza: Partidos del GBA (32,6%).

Alerta Indigencia: Gran La Plata (9%) y San Nicolás (8,9%).

Localidades con más del 30% de pobreza: