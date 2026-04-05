MIGUEL BRU | Excavaciones en Abasto en busca de los restos del estudiante de periodismo desaparecido en 1999

La tierra volvió a removerse en las afueras de La Plata, pero esta vez el aire en el operativo se siente distinto.

En un terreno ubicado en calle 212 entre 518 y 519, en la localidad de Abasto, Gendarmería Nacional y la UFI N° 3 llevan adelante el rastrillaje número 43 para dar con los restos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en 1999 tras ser torturado en la Comisaría Novena.

La reactivación de la causa surge de un testimonio bajo reserva de identidad que brindó coordenadas específicas sobre este lote y un terreno lindante.

Para Rosa Bru, madre de Miguel y referente indiscutida de la lucha por los Derechos Humanos en la ciudad, el fallecimiento en 2025 de Justo José López —uno de los policías condenados por el crimen— fue el catalizador necesario.

"La muerte de López el año pasado en la Unidad 24 de Varela abre la posibilidad de que personas que todavía tenían miedo se animen a declarar", explicó Rosa desde el lugar de las excavaciones.

La desaparición del exoficial habría debilitado los lazos de impunidad que impidieron conocer el paradero del cuerpo durante más de tres décadas.

El operativo, coordinado por el fiscal Gonzalo Petit, comenzó con tareas de desmalezamiento y limpieza del predio para permitir el paso del georradar, una herramienta tecnológica que detecta anomalías en el subsuelo sin necesidad de excavar a ciegas.

Aunque los primeros resultados de la jornada fueron negativos, el despliegue de Gendarmería y trabajadores municipales continúa bajo una estricta supervisión judicial.

Un aniversario que marca la agenda

El próximo 17 de agosto se cumplirán 33 años desde que Miguel fue visto por última vez. A pesar de que en 1999 la justicia platense dictó un fallo histórico condenando a los responsables por homicidio y desaparición, el pacto de silencio sobre el destino final de los restos se mantuvo inalterable.

"Tengo toda la expectativa de que esta sea la última búsqueda", afirmó Rosa Bru, cuya presencia en cada operativo es el recordatorio constante de una deuda que el Estado y la Policía Bonaerense aún mantienen con la sociedad.