Condenan a municipio por abuso en hospital de Madariaga

La Justicia bonaerense condenó al Municipio de General Madariaga a indemnizar a una joven que fue víctima de abuso sexual mientras permanecía internada en el hospital municipal. El hecho ocurrió el 11 de enero de 2020, pero la sentencia se conoció el 19 de marzo, tras una investigación que detectó serias irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.

El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Dolores, a cargo del juez Marcelo Daniel Fernández, quien concluyó que el Estado local incurrió en una “falta de servicio” al no garantizar condiciones mínimas de seguridad para los pacientes.

Fallas graves en la seguridad hospitalaria

De acuerdo a la causa, la víctima —una paciente con discapacidad que requería acompañamiento permanente— fue abusada por otro internado dentro del mismo sector del hospital.

La resolución judicial detalló un escenario crítico dentro del centro de salud:

Circulación sin control entre pacientes

Ausencia de vigilancia adecuada

Falta de protocolos de seguridad

Situaciones incompatibles con una internación, como consumo de alcohol

El juez sostuvo que estas condiciones evidencian un incumplimiento del deber estatal de cuidado, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad.

Indemnización y posible apelación

Como reparación, la Justicia ordenó al municipio pagar:

9.000 dólares por daño moral

2.000 dólares por daño psicológico

Tratamientos terapéuticos, cuyo costo se definirá en la etapa de ejecución

Además, se dispuso que los montos sean actualizados con intereses desde la fecha del hecho, lo que podría incrementar de manera significativa la suma final.

El fallo también marca que, al momento del abuso, el hospital no contaba con personal ni protocolos suficientes para garantizar la seguridad de los pacientes, lo que convirtió el caso en un antecedente relevante en materia de responsabilidad estatal.

Por el momento, el Municipio de General Madariaga tiene la posibilidad de apelar la sentencia, por lo que la resolución aún no está firme.