NASA abandona Gateway y apunta a una base permanente en la Luna

La NASA anunció un cambio histórico en su programa espacial: abandonará el proyecto Gateway, la estación orbital alrededor de la Luna, para concentrar todos sus recursos en un objetivo más ambicioso y concreto: establecer una base permanente en la superficie lunar.

La decisión fue comunicada por el administrador de la agencia, Jared Isaacman, quien planteó la necesidad de dejar atrás iniciativas simbólicas y avanzar hacia resultados tangibles. El nuevo enfoque apunta a volver a la Luna, permanecer allí y liderar la próxima etapa de la carrera espacial.

De la órbita a la superficie: un cambio de paradigma

Durante años, Gateway fue presentado como pieza central del programa lunar. Sin embargo, el proyecto nunca logró consolidarse plenamente. Ahora, la estrategia cambia de raíz.

La NASA considera que operar directamente en la superficie permite:

Realizar experimentos científicos en condiciones reales

Probar tecnologías en entornos extremos

Desarrollar infraestructura clave para futuras misiones

Además, elimina pasos intermedios: las naves podrán entrar en órbita lunar y descender directamente, sin depender de una estación como escala.

La Luna, clave para llegar a Marte

El nuevo plan no se limita a la exploración lunar. Tiene un objetivo mayor: facilitar futuras misiones a Marte.

Desde la Luna, las condiciones son más favorables:

Menor gravedad, lo que reduce el consumo de combustible

Ausencia de atmósfera, simplificando lanzamientos

Posibilidad de utilizar recursos locales

En ese contexto, la base lunar funcionará como un trampolín estratégico para el espacio profundo.

Plan Ignition: acelerar y simplificar

El programa fue bautizado como “Ignition” y busca eliminar burocracia y proyectos sin impacto directo.

La inversión prevista supera los 20.000 millones de dólares, con foco en áreas clave como:

Generación de energía

Sistemas de habitabilidad

Logística y transporte en la Luna

El objetivo es pasar de una etapa experimental a una fase operativa sostenida.

Las tres etapas del proyecto lunar

El plan se desarrollará de manera progresiva:

1. Exploración inicial

Misiones robóticas para analizar el terreno y detectar recursos, especialmente agua en el polo sur lunar.

2. Infraestructura básica

Instalación de módulos habitables, sistemas energéticos y logística para operaciones continuas.

3. Presencia permanente

Misiones tripuladas frecuentes y capacidad de explotar recursos locales como oxígeno e hidrógeno.

Lo que tenés que saber

La NASA abandona Gateway y redefine su estrategia

y redefine su estrategia El foco pasa a una base permanente en la Luna

La inversión supera los 20.000 millones de dólares

El proyecto busca competir con China en la carrera espacial

en la carrera espacial La Luna será clave para futuras misiones a Marte

Sector privado y competencia global

Otro eje central del cambio es el rol del sector privado. La NASA delegará en empresas gran parte de las operaciones en la órbita terrestre baja, como estaciones comerciales y servicios espaciales.

Mientras tanto, la agencia se concentrará en el espacio profundo.

El trasfondo es también geopolítico: Estados Unidos busca no perder terreno frente a China, en un escenario donde la Luna se perfila como un punto clave de poder estratégico.

Una nueva era en la carrera espacial

Especialistas coinciden en que la decisión no retrasa los planes, sino que los acelera. Al enfocarse en la superficie, la NASA simplifica su hoja de ruta y avanza con objetivos más claros.

La Luna deja de ser solo un destino de exploración para convertirse en:

Un laboratorio científico

Una base operativa

Una plataforma industrial

El objetivo final es establecer una presencia humana sostenida fuera de la Tierra, marcando un nuevo capítulo en la historia espacial.