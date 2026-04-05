Información General | 2 Apr
Carrera espacial global
NASA abandona Gateway y apunta a una base permanente en la Luna
La agencia espacial de Estados Unidos confirmó un giro estratégico: dejará la estación orbital lunar para enfocarse en construir una base en la superficie. El objetivo es acelerar la exploración, preparar misiones a Marte y consolidar liderazgo frente a China.
La NASA anunció un cambio histórico en su programa espacial: abandonará el proyecto Gateway, la estación orbital alrededor de la Luna, para concentrar todos sus recursos en un objetivo más ambicioso y concreto: establecer una base permanente en la superficie lunar.
La decisión fue comunicada por el administrador de la agencia, Jared Isaacman, quien planteó la necesidad de dejar atrás iniciativas simbólicas y avanzar hacia resultados tangibles. El nuevo enfoque apunta a volver a la Luna, permanecer allí y liderar la próxima etapa de la carrera espacial.
De la órbita a la superficie: un cambio de paradigma
Durante años, Gateway fue presentado como pieza central del programa lunar. Sin embargo, el proyecto nunca logró consolidarse plenamente. Ahora, la estrategia cambia de raíz.
La NASA considera que operar directamente en la superficie permite:
- Realizar experimentos científicos en condiciones reales
- Probar tecnologías en entornos extremos
- Desarrollar infraestructura clave para futuras misiones
Además, elimina pasos intermedios: las naves podrán entrar en órbita lunar y descender directamente, sin depender de una estación como escala.
La Luna, clave para llegar a Marte
El nuevo plan no se limita a la exploración lunar. Tiene un objetivo mayor: facilitar futuras misiones a Marte.
Desde la Luna, las condiciones son más favorables:
- Menor gravedad, lo que reduce el consumo de combustible
- Ausencia de atmósfera, simplificando lanzamientos
- Posibilidad de utilizar recursos locales
En ese contexto, la base lunar funcionará como un trampolín estratégico para el espacio profundo.
Plan Ignition: acelerar y simplificar
El programa fue bautizado como “Ignition” y busca eliminar burocracia y proyectos sin impacto directo.
La inversión prevista supera los 20.000 millones de dólares, con foco en áreas clave como:
- Generación de energía
- Sistemas de habitabilidad
- Logística y transporte en la Luna
El objetivo es pasar de una etapa experimental a una fase operativa sostenida.
Las tres etapas del proyecto lunar
El plan se desarrollará de manera progresiva:
1. Exploración inicial
Misiones robóticas para analizar el terreno y detectar recursos, especialmente agua en el polo sur lunar.
2. Infraestructura básica
Instalación de módulos habitables, sistemas energéticos y logística para operaciones continuas.
3. Presencia permanente
Misiones tripuladas frecuentes y capacidad de explotar recursos locales como oxígeno e hidrógeno.
Lo que tenés que saber
- La NASA abandona Gateway y redefine su estrategia
- El foco pasa a una base permanente en la Luna
- La inversión supera los 20.000 millones de dólares
- El proyecto busca competir con China en la carrera espacial
- La Luna será clave para futuras misiones a Marte
Sector privado y competencia global
Otro eje central del cambio es el rol del sector privado. La NASA delegará en empresas gran parte de las operaciones en la órbita terrestre baja, como estaciones comerciales y servicios espaciales.
Mientras tanto, la agencia se concentrará en el espacio profundo.
El trasfondo es también geopolítico: Estados Unidos busca no perder terreno frente a China, en un escenario donde la Luna se perfila como un punto clave de poder estratégico.
Una nueva era en la carrera espacial
Especialistas coinciden en que la decisión no retrasa los planes, sino que los acelera. Al enfocarse en la superficie, la NASA simplifica su hoja de ruta y avanza con objetivos más claros.
La Luna deja de ser solo un destino de exploración para convertirse en:
- Un laboratorio científico
- Una base operativa
- Una plataforma industrial
El objetivo final es establecer una presencia humana sostenida fuera de la Tierra, marcando un nuevo capítulo en la historia espacial.