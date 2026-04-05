Argentina en la Luna: El satélite ATENEA lanza sus primeras señales en la misión Artemis II

La misión Artemis II busca llevar nuevamente a la humanidad a la órbita lunar, y en esta nueva carrera espacial, el satélite ATENEA juega un rol fundamental.

Tras un despliegue exitoso, el dispositivo establecerá contacto a una distancia récord de 70.000 kilómetros, una frontera técnica que pone a prueba la capacidad de respuesta y procesamiento de datos de la industria aeroespacial argentina.

Este logro es el resultado de un trabajo articulado entre la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y la empresa VENG, quienes operan las estaciones terrenas estratégicamente ubicadas en el territorio nacional.

Este hito tecnológico no solo representa un avance científico sin precedentes para el país, sino que marca un cambio de paradigma: el talento nacional ya no solo observa el espacio, sino que lo habita y lo gestiona a través de una red de infraestructura soberana que conecta desde Córdoba hasta Tierra del Fuego.

El desarrollo de Atenea representa el fruto de una colaboración además de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), también trabajaro en el proyecto la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), junto con la empresa VENG S.A.

Infraestructura y soberanía tecnológica:

Estación Terrena Córdoba: Punto neurálgico del Centro Espacial Teófilo Tabanera, encargado del seguimiento y control de la misión.

Estación Terrena Tierra del Fuego: Por su ubicación austral, resulta clave para la recepción de datos de misiones de órbita profunda.

Procesamiento de Datos: Profesionales argentinos recibirán en tiempo real la información enviada por ATENEA desde las cercanías de la Luna.

Un cambio de paradigma generacional

Para la generación que vio el alunizaje en televisores de tubo, este avance es una reparación histórica. Argentina ha pasado de ser un consumidor de hitos ajenos a un proveedor de soluciones tecnológicas de alta complejidad.

El satélite ATENEA simboliza la capacidad de la ingeniería nacional para integrarse en misiones internacionales de primer nivel, demostrando que la inversión en ciencia y técnica tiene un retorno estratégico en términos de prestigio y conocimiento.

La misión Artemis II es solo el comienzo de una nueva era donde la bandera argentina flameará, de manera digital y física, en los proyectos más audaces que la humanidad emprenda fuera de los límites de la atmósfera terrestre.