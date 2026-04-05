Chelsea castigó a Enzo Fernández y lo apartó del plantel tras sus polémicos dichos

La eliminación europea a manos del Paris Saint-Germain parece haber sido el detonante de una olla a presión que terminó por explotar en el vestuario de los Blues.

Lo que comenzó como una frustración deportiva por quedar fuera de la Champions League en apenas 15 minutos de un partido fatídico, derivó en una crisis de "estabilidad emocional" que el cuerpo técnico decidió cortar de raíz.

Liam Rosenior fue tajante al explicar la ausencia del volante de la Selección Argentina. Tras una charla mantenida con el jugador hace apenas unas horas, el DT —con el aval de la dirigencia— decidió aplicar un castigo ejemplar.

La gota que colmó el vaso fue la confesión de Enzo Fernández sobre su anhelo de residir en la capital española, interpretado por el club como una falta de compromiso en el momento más delicado de la temporada.

La sanción disciplinaria es que para que Enzo quede fuera de los dos partidos más importantes de la semana (FA Cup y City por Premier). Rosenior enfatizó que las palabras del argentino atentan contra la identidad que buscan imprimirle al equipo.

El técnico admitió que el grupo arrastra un golpe psicológico enorme desde la derrota con el PSG, lo que ha generado reacciones "poco afortunadas" en los micrófonos.

Las entrevistas de los jugadores, aunque nacidas de un deseo de éxito según el DT, fueron calificadas como inoportunas por la falta de estabilidad que demostraron.

Un vestuario en llamas tras la derrota con el PSG

El Chelsea atraviesa sus "10 días más difíciles" bajo el mando de Rosenior. La autocrítica del entrenador fue profunda, reconociendo que el equipo no supo procesar el bajón emocional tras la debacle europea.

En ese contexto, las declaraciones de Enzo Fernández fueron vistas no solo como un error de comunicación, sino como una distracción inaceptable cuando el club se juega su última chance de título en la FA Cup.

Para el argentino, este castigo llega en un momento de máxima tensión, poniendo un signo de interrogación sobre su futuro a largo plazo en Stamford Bridge si la relación con el cuerpo técnico y la dirigencia no logra recomponerse tras este "parate" obligado por razones disciplinarias.