Milagro en la Costanera: Rescataron a una mujer y su hija tras caer con su camioneta al Río de la Plata

El hecho se desencadenó alrededor de las 2 de la mañana, cuando la familia, oriunda de La Matanza, llevaba aproximadamente tres horas apostada a la vera del río.

Según relató Vicente, dueño del vehículo y esposo de la mujer, el plan era estacionar lo más cerca posible del agua para facilitar la pesca nocturna junto a su cuñado.

Sin previo aviso, la camioneta comenzó a deslizarse, atravesó la zona de pasto y terminó sumergida en el cauce.

En el interior del habitáculo se encontraban la mujer y la menor de 11 años —quien posee una discapacidad— y dormía en el asiento del acompañante al momento del impacto con el agua.

La desesperación se apoderó de los presentes, pero la reacción inmediata fue clave para evitar una tragedia.

Detalles del rescate y el operativo

Fue el cuñado de la mujer quien, con la ayuda de otros pescadores del lugar, logró sacar a ambas del agua antes de que el vehículo se sumergiera por completo. "Mi mujer sabe nadar, pero mi hija no", relató Vicente, visiblemente afectado por la situación.

Personal del SAME asistió a las víctimas en el lugar. Si bien no presentaban lesiones físicas, sufrieron fuertes ataques de nervios debido al estrés del accidente.

Participaron del operativo efectivos de la Policía de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos, Prefectura Naval Argentina y agentes de Tránsito.

Tanto la madre como la hija fueron declaradas fuera de peligro tras los controles de rigor.

Una maniobra que pudo ser fatal

La zona de la Costanera Norte suele ser un punto de encuentro para pescadores durante la madrugada, pero la proximidad de los vehículos al borde del río representa un riesgo latente, especialmente en sectores donde el terreno puede ceder o no hay defensas físicas.

En este caso, la combinación del peso del vehículo y la inclinación del terreno provocó el deslizamiento que terminó con la camioneta en el agua.