Axel Kicillof interviene en el conflicto de Camioneros para blindar a Julio Alak y frenar la embestida de Moyano

La pulseada entre el sindicato de Camioneros y las intendencias peronistas ha escalado a niveles críticos.

Pablo Moyano, quien construye un perfil de confrontación tras su salida de la conducción de la CGT, puso la mira sobre el servicio de recolección de residuos, uno de los contratos más onerosos para las arcas municipales en un contexto de ajuste y caída de coparticipación.

Sin embargo, el desembarco de Moyano en La Plata encontró una respuesta política inmediata de la Gobernación. Kicillof no solo arbitra el conflicto a través de la cartera laboral de Walter Correa, sino que ejerce un respaldo institucional y político absoluto hacia Julio Alak.

Para el Gobernador, la estabilidad de la capital es una prioridad estratégica, y no está dispuesto a permitir que el conflicto con la empresa Esur —donde el gremio denuncia riesgo sobre 150 puestos— desgaste la figura del intendente platense.

El foco está puesto en la capital bonaerense, donde Kicillof busca desactivar cualquier medida de fuerza que golpee la gestión de Julio Alak, hombre de su extrema confianza y pieza fundamental en el armado político del "Movimiento Derecho al Futuro" (MDF).

Kicillof actúa como escudo de Alak y Barrera (Villa Gesell), evitando que la crítica sindical escale a una crisis de gestión en los distritos que funcionan como punta de lanza de su proyecto político.

La reunión en la Gobernación con Moyano y Marcelo Aparicio busca canalizar el reclamo por vías institucionales, alejando la amenaza de un paro provincial que afecte el humor social en los municipios del MDF.

La Conciliación Obligatoria como el uso de herramientas del Ministerio de Trabajo provincial para frenar los despidos y las protestas, ganando tiempo para una renegociación de los contratos de higiene urbana que sea sostenible para las intendencias.

El desafío de arbitrar entre aliados

La situación coloca a Kicillof en un lugar incómodo pero decisivo. Por un lado, Pablo Moyano ha sido un aliado persistente del Gobernador frente a las políticas nacionales; por el otro, Julio Alak representa la gestión territorial que Kicillof necesita fortalecer para su proyección futura.

Presionar a Alak es, en la práctica, presionar el corazón del esquema de poder de Kicillof. Por ello, la orden desde la calle 6 es clara:

contener el conflicto gremial sin ceder en la autonomía de las gestiones municipales para revisar contratos en tiempos de crisis económica.

El éxito de esta mediación determinará si el Gobernador logra mantener la unidad de su bloque político-sindical o si la recolección de residuos se convierte en el primer gran foco de incendio interno para su proyecto presidencial.