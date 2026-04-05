Guerra por los fondos: Jorge Macri le pide a Kicillof que pague por los bonaerenses en CABA

El conflicto escaló a la esfera pública cuando Jorge Macri utilizó sus redes sociales para visibilizar el reclamo administrativo.

Según los datos de la Ciudad, el costo mensual de asistencia integral por persona asciende a $1.163.135, lo que arroja una cifra total de $27.066.151.450 que, según el dirigente del PRO, la Provincia debería transferir de inmediato.

"Las provincias deben hacerse cargo de su gente", sentenció Macri, apuntando directamente a la gestión de Axel Kicillof.

Según los informes oficiales, la Provincia ha duplicado sus centros de atención en los últimos dos años, alcanzando los 58 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas, complementados con dispositivos móviles en distritos clave como La Plata, Quilmes y Lomas de Zamora.

.@Kicillofok es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno.



Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA.



Es hora de que se hagan cargo. pic.twitter.com/FEiT6Ev6j4 — Jorge Macri (@jorgemacri) April 1, 2026

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, conducido por Andrés Larroque, rechazaron los argumentos porteños y pusieron el foco en la gestión territorial.

Sos un caradura @jorgemacri. Las personas no aparecen en la calle ni andan de excursión.



En la provincia de Buenos Aires no se le pregunta a nadie de dónde viene. Se interviene donde está, se trabaja con los municipios y se brindan respuestas reales.



Dejá de acompañar el ajuste… https://t.co/SzMclLaoGC — Santiago Fidanza (@Srefidanza) April 1, 2026

Macri sostiene que la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle obliga a cada jurisdicción a asistir a sus residentes y que CABA está absorbiendo una demanda que le corresponde a la Provincia.

La respuesta de Provincia se argumenta en que la ley citada por Macri implicó un "corrimiento del Estado Nacional", que trasladó responsabilidades a las provincias sin enviar los recursos correspondientes. Acusan a la Ciudad de querer cobrarle a Kicillof lo que Nación dejó de pagar.

Destacan la existencia de dispositivos que brindan salud, educación y formación laboral para "reconstruir trayectorias" y no solo dar una respuesta momentánea.

La Provincia resaltó la operatividad de siete unidades móviles que recorren el Conurbano y ciudades del interior brindando higiene y contención vespertina.

Campaña de invierno y tensión política

El cruce se da en la antesala de los meses más fríos del año, donde la demanda de asistencia se multiplica. Mientras la Ciudad presiona por el flujo de fondos, la Provincia refuerza su Campaña de Invierno, que incluye la distribución de kits de abrigo y operativos territoriales ampliados.

Para el subsecretario de Organización Comunitaria bonaerense, Santiago Fidanza, el esquema provincial es sólido y busca una solución de fondo.

Sin embargo, para la gestión de Jorge Macri, la situación es insostenible y representa una carga injusta para el presupuesto porteño. El conflicto promete judicializarse si no hay un acercamiento entre los ministerios de economía de ambas jurisdicciones.