domingo 5 de abril de 2026 - Edición Nº5486

Política | 3 Apr

OPINIÓN: por Antonio Arcuri

Una Semana Santa distinta: el sonido de los misiles contrasta con el rezo de los pueblos

Breve, oportuno y contundente artículo escrito por el pensador argentino contemporáneo Antonio Arcuri.

TAGS: ANTONIO ARCURI., SEMANA SANTA, REZOS, MISILES, NUESTRO SEñOR

Transitamos una Semana Santa distinta, con una guerra y los Lugares Sagrados de la cristiandad cerrados.

No se escuchan rezos, se escuchan sirenas y estruendos de misiles y proyectiles que provocan caos y destrucción.

Hoy pido que Nuestro Señor ilumine y lleve paz a las almas de aquellos que, desde atrás de un escritorio, deciden sobre la vida y la muerte de tanta gente. Que encuentren el camino de la compasión y la sabiduría.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación  Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.

 

Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias