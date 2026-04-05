El "abrazo de la Vergüenza": la senadora Bullrich recibió como a una heroína a la abogada acusada de racismo en Brasil

El video publicado por Patricia Bullrich en su cuenta de X no deja de asombrar por su tono celebratorio.

"¡Vamos, qué alegría!", exclamó la legisladora al encontrarse con Agostina Páez, quien llegó al país custodiada por su defensa tras un periplo judicial que puso en vilo las relaciones con el principal socio comercial de Argentina.

Lo que para la justicia brasileña es un caso grave de discriminación racial, para Bullrich parece ser una anécdota de viaje.

Al recibirla con honores, la senadora no solo ridiculiza el esfuerzo del Consulado argentino —que debió mediar en términos técnicos y no ideológicos—, sino que establece un precedente peligroso: el aval político explícito a conductas que son repudiadas globalmente.

La escena, desarrollada en un bar porteño como si se tratara del regreso de una medallista olímpica y no de alguien que pagó fianza para escapar de una celda por discriminación.

Deja a la diplomacia argentina en una posición ridícula y envía un mensaje nefasto: para ciertos sectores de la política, el racismo no es un delito, sino una "experiencia que te fortalece".

Los puntos que ponen en ridículo la escena

Resulta tragicómico ver a una senadora de la Nación tratar como a una sobreviviente a alguien que fue procesada por insultos racistas. El abrazo borra la gravedad del hecho y lo convierte en una gesta de "resistencia" inexistente.

Al decirle que esta experiencia la "va a fortalecer", Bullrich minimiza el racismo. El mensaje implícito para la sociedad es que ser acusado de racismo fuera del país no tiene consecuencias morales, siempre y cuando se tenga un aliado político que te espere con un café y una cámara.

Mientras la diplomacia profesional intenta suavizar las tensiones con Brasil, la jefa de bloque de La Libertad Avanza utiliza el caso para hacer "vidriera" política, exponiendo a la Argentina como un país que premia a quienes violan leyes de convivencia básica en el extranjero.

Páez afirmó ante la senadora que los tres meses se le pasaron como "días". Una desconexión de la realidad que Bullrich validó con sonrisas, ignorando que ese tiempo fue el resultado de una causa judicial firme y no de un retiro espiritual.

Una señal de impunidad desde el Congreso

La actitud de Bullrich no es una distracción, sino una declaración de principios. Al elegir a Páez como protagonista de su contenido digital, la senadora intenta nacionalizar una causa que debería avergonzar a cualquier profesional del derecho.

Este "festejo" entre sorbos de café en Buenos Aires es, en última instancia, una burla a las víctimas de racismo y un golpe a la seriedad de las instituciones argentinas.

Bullrich, en su afán de mostrarse "con fuerza", terminó dando un ejemplo de debilidad ética, confundiendo la defensa de un compatriota con la apología de la discriminación.

En el boliche de la política, hoy se brindó por la impunidad y se ridiculizó la investidura de una senadora que debería estar legislando, no celebrando fianzas.