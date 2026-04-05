A 44 años de la gesta, el recuerdo de una generación de deportistas marcada por el frío, el hambre y el valor

El impacto de la guerra en el fútbol profesional fue un quiebre abrupto.

Historias como las de Juan Colombo, a punto de ser promovido por Carlos Bilardo en Estudiantes de La Plata, o Gustavo De Luca, quien compartía vestuario en la reserva de River con figuras como Goycochea y Gorosito, reflejan la magnitud del sacrificio.

Para ellos, Malvinas no fue solo un conflicto bélico, sino el fin de la inocencia deportiva y el inicio de una lucha por la supervivencia en condiciones extremas.

Trayectorias marcadas por las islas:

El éxito tras el horror: Omar De Felippe es el caso más emblemático. Combatió en el frente y, tras el regreso, logró una carrera destacada como jugador y un prestigioso recorrido como director técnico en la élite del fútbol sudamericano.

Heridas en el camino: Javier Dolard y Héctor Rebasti representan a quienes, pese a intentar retomar la actividad, se encontraron con un muro físico y psicológico. Las secuelas del frío y el hambre minaron las posibilidades de quienes estaban "a un paso" del profesionalismo.

Reinvención total: Claudio Petruzzi ejemplifica la resiliencia; tras ver truncado su camino en el fútbol, canalizó su vocación hacia la medicina y la docencia universitaria.

El fútbol como refugio: Para Luis Escobedo, llegar a la máxima categoría fue una forma de sanar, demostrando que la pasión podía sobrevivir incluso al estruendo de las bombas.

El "picadito" bajo fuego: El fútbol como lazo con la vida

Muchos excombatientes coinciden en un recuerdo agridulce: los partidos improvisados entre posiciones en las islas.

Esos "picaditos" en la turba malvinense no eran solo deporte, eran el último lazo con la normalidad, con la casa y con el sueño que la guerra les había arrebatado.

A 44 años, el fútbol argentino tiene una deuda de gratitud eterna con estos hombres. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada veterano hay un proyecto de vida que fue puesto a prueba.

Hoy, honrarlos es entender que son héroes por partida doble: por haber defendido la bandera en el Atlántico Sur y por haber tenido la entereza de volver a empezar, ya sea dentro o fuera de una cancha.