Información General | 4 Apr
Sueños interrumpidos y reconstrucciones heroicas
A 44 años de la gesta, el recuerdo de una generación de deportistas marcada por el frío, el hambre y el valor
La historia del fútbol argentino suele contarse a través de goles y vueltas olímpicas, pero hay un capítulo escrito con barro, turba y coraje. A más de cuatro décadas del 2 de abril de 1982, la memoria recupera los nombres de aquellos jóvenes que, mientras soñaban con el debut en Primera, fueron convocados para defender la soberanía en las Islas Malvinas.
El impacto de la guerra en el fútbol profesional fue un quiebre abrupto.
Historias como las de Juan Colombo, a punto de ser promovido por Carlos Bilardo en Estudiantes de La Plata, o Gustavo De Luca, quien compartía vestuario en la reserva de River con figuras como Goycochea y Gorosito, reflejan la magnitud del sacrificio.
Para ellos, Malvinas no fue solo un conflicto bélico, sino el fin de la inocencia deportiva y el inicio de una lucha por la supervivencia en condiciones extremas.
Trayectorias marcadas por las islas:
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El éxito tras el horror: Omar De Felippe es el caso más emblemático. Combatió en el frente y, tras el regreso, logró una carrera destacada como jugador y un prestigioso recorrido como director técnico en la élite del fútbol sudamericano.
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Heridas en el camino: Javier Dolard y Héctor Rebasti representan a quienes, pese a intentar retomar la actividad, se encontraron con un muro físico y psicológico. Las secuelas del frío y el hambre minaron las posibilidades de quienes estaban "a un paso" del profesionalismo.
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Reinvención total: Claudio Petruzzi ejemplifica la resiliencia; tras ver truncado su camino en el fútbol, canalizó su vocación hacia la medicina y la docencia universitaria.
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El fútbol como refugio: Para Luis Escobedo, llegar a la máxima categoría fue una forma de sanar, demostrando que la pasión podía sobrevivir incluso al estruendo de las bombas.
El "picadito" bajo fuego: El fútbol como lazo con la vida
Muchos excombatientes coinciden en un recuerdo agridulce: los partidos improvisados entre posiciones en las islas.
Esos "picaditos" en la turba malvinense no eran solo deporte, eran el último lazo con la normalidad, con la casa y con el sueño que la guerra les había arrebatado.
A 44 años, el fútbol argentino tiene una deuda de gratitud eterna con estos hombres. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada veterano hay un proyecto de vida que fue puesto a prueba.
Hoy, honrarlos es entender que son héroes por partida doble: por haber defendido la bandera en el Atlántico Sur y por haber tenido la entereza de volver a empezar, ya sea dentro o fuera de una cancha.