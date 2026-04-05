El AMBA bajo agua: un feroz temporal de viento y granizo dejó destrozos y miles de usuarios sin luz

El fenómeno dejó un saldo de calles anegadas, vehículos bajo el agua en Quilmes y Lomas de Zamora, y filtraciones en el Aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, el partido de Escobar se llevó la peor parte con voladuras de techos, caída de postes y una garita de seguridad desplazada por el viento, mientras más de 16.000 hogares permanecen a oscuras a la espera de que Edenor y Edesur restablezcan el servicio.

En el sur del conurbano, se registraron picos de 70 milímetros en apenas una hora, lo que colapsó los sistemas de drenaje y convirtió las calles en ríos temporales.

En localidades como Quilmes y Lomas de Zamora, las imágenes de autos cubiertos parcialmente por el agua se viralizaron rápidamente, reflejando la magnitud del anegamiento.





En la zona norte, el partido de Escobar fue el epicentro de los daños materiales. Localidades como Garín, Belén de Escobar y el barrio El Cazador reportaron vidrieras estalladas y una masiva caída de árboles que bloqueó arterias principales.

El municipio activó un comité de crisis con Defensa Civil y Guardia Urbana para asistir a los damnificados y despejar las zonas de riesgo por cables de alta tensión caídos.

Radiografía del impacto del temporal:

Intensidad del Viento: Ráfagas de hasta 100 km/h causaron daños estructurales y desplazamientos de mobiliario urbano pesado.

Precipitación Acumulada: Registros de entre 50 y 80 mm , con una caída de agua torrencial en tiempos mínimos.

Apagón Masivo: Más de 16.000 usuarios afectados. Al cierre de esta edición, Edenor reportaba 8.866 cortes y Edesur 7.837.

Infraestructura: Filtraciones en la terminal de Ezeiza y cortes de calles por inundación en todo el cinturón sur del AMBA.

Pronóstico: Una mejora lenta tras el caos

Tras la alerta amarilla del SMN, el organismo prevé que la inestabilidad persista durante la mañana de este sábado. S

e espera una mejora progresiva hacia la tarde, aunque el viento continuará presente, dificultando las tareas de las cuadrillas eléctricas y de limpieza de ramas en la vía pública.

Para los vecinos de las zonas afectadas, la prioridad ahora es el desagote de las viviendas y la recuperación del suministro eléctrico. Los municipios recomiendan circular con extrema precaución ante la posible presencia de cables sueltos y postes debilitados por las ráfagas del viernes.

Una vez más, el AMBA queda expuesto ante fenómenos de "lluvia en cortos períodos", una constante climática que sigue poniendo a prueba la infraestructura urbana de la región.