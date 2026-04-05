Guerra abierta en Salto: el mapa del delito de La Cámpora sacude la gestión del kicillofista Alessandro

Ricardo Alessandro, el histórico jefe comunal alineado con el proyecto "Derecho al Futuro" de Axel Kicillof, enfrenta el desafío de Carolina Rodríguez, referente de La Cámpora, quien acaba de lanzar "Ojo Vecinal".

Esta plataforma digital para denunciar inseguridad es vista por el Palacio Municipal como una declaración de guerra política, diseñada para desgastar la gestión local en un área sensible y pavimentar el camino de la exconcejal hacia la intendencia, aprovechando que Alessandro, por ley, no podrá buscar una nueva reelección.

La relación entre Ricardo Alessandro y la dirigencia de La Cámpora está rota hace tiempo.

El intendente, conocido por su estilo directo, no ha ahorrado calificativos para responsabilizar a Máximo Kirchner por el presente del peronismo, llegando a decir que "la gente no quiere más a Cristina bailando en el balcón".

Para el "Cura", la figura de Kicillof es la única potable para el futuro, siempre y cuando logre despegarse de lo que él denomina "el pasado".

Sin embargo, el kirchnerismo duro no se queda de brazos cruzados. Carolina Rodríguez ha recogido el guante y, tras recordarle a Alessandro que "siete de cada diez saltenses no lo votaron", lanzó una estocada táctica: Ojo Vecinal.

Esta herramienta busca capturar el descontento ciudadano por la inseguridad, puenteando las estadísticas oficiales del municipio y exponiendo "la realidad cruda" de los barrios.

Los ejes de la fractura en Salto

La Sucesión Familiar: Ante la imposibilidad legal de una nueva reelección de Ricardo Alessandro, el plan del Ejecutivo es instalar a su hijo, Camilo Alessandro (actual Secretario de Gobierno), como el heredero natural del espacio kicillofista en el distrito.

El Mapa del Delito Paralelo: "Ojo Vecinal" funciona como una auditoría ciudadana digital. Para el oficialismo local, es una maniobra de "oportunismo político" que busca instalar una sensación de descontrol para favorecer a La Cámpora.

Kicillofismo vs. La Cámpora: Alessandro padre integra el grupo de intendentes que pide "renovación" y caras nuevas, mientras que Rodríguez defiende la identidad del núcleo duro y la conducción de Máximo Kirchner.

El Factor 2027: Con la ley de reelecciones vigentes, Salto se encamina a una PASO (o una ruptura) donde se medirá la fuerza del apellido Alessandro contra la estructura orgánica de la organización de Nahuel Sotelo y el kirchnerismo provincial.

Un distrito, dos visiones

Para Alessandro, la gestión se defiende con obras y alineamiento con la Provincia bajo el eslogan de "Derecho al Futuro". Para Rodríguez, la gestión local está agotada y desconectada de la problemática de la cuadra.

El lanzamiento del video de "Ojo Vecinal" es solo el primer paso de una campaña que promete ser larga y cargada de cruces mediáticos.

En Salto, la interna no es solo una discusión de nombres, sino de métodos. Mientras el intendente intenta blindar su legado a través de su hijo, La Cámpora apuesta a la tecnología y la participación vecinal para marcarle la cancha.

La pregunta que queda flotando en el aire de las diagonales saltenses es si el peronismo llegará unido al 2027 o si la distancia entre el kicillofismo y el camporismo terminará por entregarle el distrito a la oposición.