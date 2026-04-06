Passaglia cruzó a Kicillof por la cumbre de intendentes en La Plata

El clima político en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, lanzó duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof luego de que el mandatario convocara a una cumbre con los 135 intendentes bonaerenses en La Plata.

El encuentro impulsado por la administración provincial tiene como objetivo construir un diagnóstico común frente a los recortes en la coparticipación y el aumento de las demandas en los municipios. Sin embargo, la iniciativa fue rápidamente cuestionada desde sectores opositores.

Linda la "terapia de grupo" en La Plata, pero para llorar me quedo en el Santuario.



Nación abandonó a las Pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años. Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo,… pic.twitter.com/HVqRidxyQC — Santi Passaglia (@passaglia_santi) March 26, 2026

A través de su cuenta oficial en X, Passaglia ironizó sobre la convocatoria: “Linda la ‘terapia de grupo’ en La Plata”, y agregó: “pero para llorar me quedo en el Santuario”.

Críticas por la gestión económica y social

El jefe comunal fue más allá y apuntó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la situación actual. “Nación abandonó a las pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años”, sostuvo.

En ese marco, reclamó una mayor responsabilidad de los distintos niveles del Estado: “Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo, estaríamos mejor”, cerró.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente preocupación de los municipios por la caída de recursos y el impacto en la gestión local, especialmente en áreas sensibles como servicios públicos y asistencia social.

El posicionamiento político del espacio Passaglia

En la misma línea, el diputado provincial Manuel Passaglia, hermano del intendente y referente del espacio Hechos, también se expresó con dureza sobre la situación política en la provincia.

En declaraciones al medio La Tecla, aseguró que el principal problema de la provincia de Buenos Aires es “el kirchnerismo”, profundizando así el tono crítico del espacio hacia la actual conducción provincial.