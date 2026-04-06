Coparticipación: proponen repartir con municipios las deudas de Nación a Provincia

La discusión por la delicada situación financiera de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en la Legislatura. Luego del encuentro encabezado por Axel Kicillof con intendentes bonaerenses, el diputado Diego Garciarena presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen de coparticipación municipal.

La iniciativa propone que las deudas que el Estado Nacional mantiene con la Provincia sean incorporadas a la masa de recursos coparticipables, lo que implicaría que esos fondos —una vez percibidos— se distribuyan entre los 135 municipios bonaerenses.

El planteo surge luego de que el mandatario provincial anticipara que parte de los montos adeudados por la gestión de Javier Milei serían repartidos, aunque sin un esquema normativo específico.

Qué cambia con el proyecto de coparticipación

El texto presentado en la Cámara de Diputados propone modificar la Ley N° 10.559, que regula el reparto de fondos entre la Provincia y los municipios.

En concreto, establece que:

Se incorporen a la coparticipación todas las deudas que Nación mantenga con la Provincia.

todas las deudas que Nación mantenga con la Provincia. Se excluyan únicamente los fondos del Incentivo Docente .

. Se incluyan incluso aquellas deudas que estén judicializadas o en reclamo administrativo.

La distribución se realice sin alterar los criterios actuales, pero ampliando la base de recursos.

Según argumentó Garciarena, estos fondos “pertenecen a la Provincia” y, una vez recuperados, deben fortalecer la capacidad financiera de los distritos.

Contexto político y reclamo por fondos

El proyecto toma impulso a partir de la reunión realizada el 26 de marzo de 2026, donde Kicillof se reunió con intendentes y con el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, en medio de tensiones por transferencias nacionales no realizadas.

En ese encuentro, el Gobernador asumió el compromiso de que los recursos que la Provincia reciba —o tenga derecho a percibir— de Nación sean distribuidos según el régimen vigente.

Para el legislador radical, ese compromiso requiere ahora respaldo legal. “Implica avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos públicos”, sostuvo en los fundamentos.