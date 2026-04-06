Mar del Plata y Tandil lideraron el ranking bonaerense en un finde largo de billeteras flacas

El tercer fin de semana largo del 2026 dejó un sabor agridulce para el sector turístico ante una economia que las familias argentinas no pueden contra el ajuste.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 2.852.256 turistas se movilizaron por Argentina, lo que representa un crecimiento del 5,6% en cantidad de viajeros frente al año pasado.

Sin embargo, la euforia por el movimiento masivo se choca con la realidad del bolsillo: el gasto total cayó un 18,9% anual en términos reales.

En la Provincia de Buenos Aires, destinos como Mar del Plata y Tandil volvieron a ser los epicentros del flujo de visitantes, aunque bajo una nueva modalidad: el "turismo gasolero". El gasto promedio diario por persona fue de $ 108.982, una cifra que, al descontar la inflación, se sitúa un 8,4% por debajo de la marca de 2025.

Menos días y menos consumo: la radiografía del ajuste

La tendencia hacia las escapadas relámpago se consolidó. La estadía promedio fue de apenas 2,6 noches, lo que significa un recorte del 16,1% en la permanencia.

El bonaerense ya no se queda el fin de semana completo; elige salir, cumplir con el ritual del descanso y volver rápido para evitar los costos de alojamiento.

👉 "Se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó experiencias gratuitas y controló el gasto en cada rubro", detallaron desde la CAME.

A pesar de este escenario, el impacto económico directo ascendió a $ 808.198 millones a nivel nacional, repartidos en sectores clave como alimentos, bebidas, transporte y recreación.

Lo que tenés que saber sobre el turismo en 2026

Volumen: Viajaron 2.852.256 personas en este fin de semana largo.

Efectivo: El impacto económico total fue de $ 808.198 millones .

Recortes: El gasto real cayó casi un 19% y las estadías se redujeron a 2,6 noches .

Destinos Top: Mar del Plata , Tandil , Bariloche y Salta fueron los más elegidos.

Tecnología: El 19% de los viajeros ya usa Inteligencia Artificial para planear su viaje.

En lo que va de 2026, ya transcurrieron tres fines de semana largos. El acumulado muestra que 6.874.256 turistas recorrieron el país, dejando un gasto total de $ 2.047.075 millones.

Si bien las cifras nominales impactan, la preocupación de los comerciantes de localidades turistica es la misma: la rentabilidad se achica mientras los costos fijos no dan tregua.