Golpe de Independiente en el clásico de Avellaneda, Boca y River siguen en plena recuperación

La 13ra fecha del Torneo Apertura 2026 sacudió las estanterías del fútbol argentino. En una jornada marcada por la alta tensión en el Libertadores de América, Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda al vencer 1-0 a Racing Club. El impacto de este resultado no solo golpea el orgullo de la "Academia", sino que reconfigura las expectativas de los equipos del Conurbano y La Plata en la recta final de la fase regular.

Para el hincha platense, el domingo fue para el olvido. Estudiantes de La Plata perdió la chance de asaltar la punta de la Zona A tras caer 1-0 ante San Lorenzo, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió una durísima goleada 0-3 ante Huracán en el Bosque, profundizando su crisis futbolística.

Los grandes imponen condiciones: Boca y River no perdonan

El River Plate de Eduardo Coudet dio una muestra de autoridad en el Monumental. Con un doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio, el "Millonario" despachó 3-0 a Belgrano y se mantiene como escolta en la Zona B, acechando al sorprendente Independiente Rivadavia.

Por su parte, el Boca Juniors de Fernando Gago se trajo un triunfo de oro desde Córdoba. En un partido cerrado, un gol de Adam Bareiro le dio el 1-0 ante Talleres, resultado que mete al "Xeneize" de lleno en zona de clasificación para los cuartos de final, sumando 20 puntos en la Zona A.

Lo que tenés que saber sobre la Fecha 13 El Clásico: Independiente venció 1-0 a Racing Club con gol de Gabriel Ávalos a los 80 minutos .

Punteros: Pese a perder 3-2 ante Gimnasia (Mendoza) , Vélez Sarsfield lidera la Zona A . Independiente Rivadavia manda en la Zona B .

Equipos Platenses: Domingo de derrotas para Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata .

Próximo paso: La fecha cierra hoy, 6 de abril de 2026, con Banfield visitando a Argentinos Juniors.

La rebelión de los "chicos" y el peso del bolsillo

La consolidación de Independiente Rivadavia de Mendoza como líder absoluto de la tabla anual no es casualidad.

Con un presupuesto austero pero una gestión deportiva envidiable, la "Lepra" mendocina le marca el camino a clubes como Lanús (que empató 0-0 con Platense) y Banfield, que hoy buscará en el Diego Armando Maradona puntos vitales para no quedar fuera de la pelea.

Para el socio bonaerense, este torneo sigue siendo un desafío logístico y económico. El costo de las entradas y los operativos de seguridad en el Amba han reducido la afluencia de público visitante en los interzonales.



La pasión sigue intacta en las tribunas de Florencio Varela, donde Defensa y Justicia aún debe su partido ante Instituto para intentar desplazar a Boca Juniors del podio.