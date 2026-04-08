La Plata: piden informes a Alak por crisis del cordón frutihortícola

El comienzo del período legislativo en La Plata reactivó la agenda de control político en el Concejo Deliberante. Entre los expedientes ingresados, se destaca un pedido de informes dirigido al intendente Julio Alak, enfocado en la crítica situación del cordón frutihortícola, un sector estratégico para la producción de alimentos frescos en la región.

La iniciativa, impulsada por el concejal Iván Zanetto del bloque PRO, busca obtener información detallada que permita evaluar políticas públicas vinculadas a la producción, el uso de recursos naturales y la planificación territorial. El reclamo se suma a otros temas sensibles que ya están bajo la lupa, como la inseguridad y el caso del hipopótamo Hipólito en el Bioparque.

Crisis productiva y presión sobre el sector

El pedido se inscribe en un contexto de fuerte deterioro para los productores de La Plata, Berazategui y Florencio Varela, quienes a fines del año pasado se movilizaron para advertir sobre “una de las crisis más graves de las últimas décadas”.

Entre los principales factores que explican el escenario actual, se destacan:

Caída del consumo interno

Aumento sostenido de costos

Competencia con productos importados

Condiciones ambientales adversas

A esto se suma la preocupación por el estado del suelo y, especialmente, por el acceso y control del recurso hídrico en el oeste platense, clave para sostener la producción.

Qué datos pidió el Concejo Deliberante

El expediente solicita que la Secretaría de Producción municipal informe una serie de indicadores esenciales para dimensionar el problema y diseñar respuestas:

Lo que tenés que saber:

Cantidad de explotaciones productivas registradas, discriminadas en: Hortícolas Florícolas Frutícolas Viveros

Número de pozos de extracción de agua subterránea utilizados para riego

Cantidad de perforaciones habilitadas ante la Autoridad del Agua (ADA)

Planes de gestión del recurso hídrico

Estudios y relevamientos realizados junto a organismos provinciales y la Universidad Nacional de La Plata

El objetivo, según el texto presentado, es avanzar en políticas que promuevan buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de agroinsumos y la preservación del suelo productivo.

Un cordón clave para la región

El cordón flori-frutihortícola platense es considerado el más importante del país en términos de producción de alimentos frescos. En la capital bonaerense, abarca localidades como Lisandro Olmos, Melchor Romero, Abasto, Ángel Etcheverry, El Peligro, Los Hornos y Arturo Seguí.

Pese a su relevancia, el sector enfrenta desafíos estructurales que, según los productores, requieren respuestas urgentes. Hasta el momento, no se detallaron públicamente medidas concretas por parte del Ejecutivo local sobre este punto específico.