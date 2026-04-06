Anacleto, que prometió alhajas y trajo baratijas, echó a Zaniratto de Gimnasia para tapar sus mentiras

Carlos Anacleto se pasó tres años destrozando a Mariano Cowen, su antecesor en la presidencia del Lobo, diciendo que no traía jugadores de categoría, que el plantel era malísimo y que con no robar no alcanzaba: "Gimnasia es un club de fútbol y debe ser protagonista siempre", arengaba en campaña.

El domingo 30 de noviembre 2025, Anacleto ganó la elección con el 60% de los votos prometiendo el aporte de siderales sumas de dineron para reforzar el plantel y hacer el estadio nuevo. Sin embargo, no hizo nada de eso. Ya van 4 meses y no se le cae un billete al vendedor de inodoros.

En su primer mercado de pases trajo a tres jugadores:

Nacho Fernández, ya tiene 36 años, que no era tenido en cuenta en River y venía jugando muy poco en los últimos tiempos. Le costó agarrar ritmo, pero hoy corre, juega y gusta. Ignacio Miramón: tiene 22 años, pero con por lo menos dos años afuera de las canchas. Le costó ponerse en ritmo, padeció dos lesiones y jugó menos de la mitad de los minutos disputados por Gimnasia. Agustín Auzmendi: llegó con 29 años, fuera de estado y comprado carísimo cuando no tenía grandes ofertas y su equipo se fue a la B. Fue suplente en todos los partidos desde que llegó. Entra 20 minutos por fecha.

Mientras Gimnasia se hunde en la tabla de posiciones y sus jugadores se arrastran en la cancha por una llamativa falta de estado físico, el presidente se lo pasa subiendo a rede sociales videitos hechos con IA de un proyecto de estadio nuevo, para el que intenta encontrar inversores coqueteando con transformar al Lobo en SAD.

Anacleto mintió descaradamente denostando a su predecesor en el cargo para ganar la elección, pero su pobre gestión ya apunta para ser infinitamente peor que la de Cowen. No puso un peso, no compró jugadores determinantes, no pudo demostrar dolo de la gestión anterior y se enfrenta peligrosamente a la AFA.

"Lucho" luchó sin armas y Anacleto le pegó un inodorazo a traición

La dirigencia albiazul despidió esta mañana de lunes al entrenador tras la dura goleada ante Huracán. El equipo quedó a la deriva a horas de la Copa Argentina y Ariel Pereyra asumirá un interinato de emergencia.

El derrumbe futbolístico tuvo su réplica institucional en La Plata. Tras la humillante caída frente a Huracán en el Estadio del Bosque, Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

La dirigencia de Gimnasia, hipócrita y despiadada, salió a informar la salida de Zaniratto como de "común acuerdo", pero el DT se despachó en sus redes asegurando que lo echaron.

La drástica decisión se ejecutó este lunes en el predio de Estancia Chica, en la localidad de Abasto. Fue el director deportivo, Germán Brunatti, el encargado de comunicarle la cesantía luego de la práctica matutina.

Oficialmente, el Club intentó disfrazar la salida como un "común acuerdo". Sin embargo, la determinación fue un despido liso y llano impulsado por el presidente Carlos Anacleto, acorralado por el descontento de los socios y los pésimos resultados de 2026.

👉 "Se llegó a la mejor decisión en base al momento del equipo y los intereses de ambas partes" filtraron desde la cúpula, en un intento por descomprimir el clima de cara al próximo compromiso oficial.

La actual dirigencia de Gimnasia vuelve a exhibir una alarmante falta de brújula deportiva. Ratificaron a Fernando Zaniratto a fines de 2025 tras un veranito de buenos resultados, pero destruyeron el proyecto al primer vendaval, dejando al plantel profesional a la deriva en plena competencia.

La salida de Fernando Zaniratto

El técnico acumulaba 3 derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026 .

Dirigió 22 partidos en Primera División , con 11 victorias, 2 empates y 9 derrotas ( 53% de efectividad).

El jueves, frente a Camioneros por la Copa Argentina, dirigirá Ariel Pereyra, actual entrenador de la Reserva.

De la ilusión de campeonato al colapso

El paso de Fernando Zaniratto es la radiografía exacta de un proceso insostenible. Asumió de urgencia a finales de 2025 para apagar el incendio del descenso y sorprendió a todos llevando al equipo hasta la semifinal del Torneo Clausura.

Con esa base y el arribo de figuras de peso como Nacho Fernández y Nacho Miramón, la Comisión Directiva prometió pelear en lo más alto del fútbol nacional. La realidad golpeó rápido: hoy el equipo está muy lejos de los puestos de vanguardia.

A 12 fechas de haber comenzado el campeonato, Gimnasia está a 3 puntos de la zona de clasificación. El dato más lapidario para el entrenador saliente es que acumuló 4 encuentros consecutivos sin poder sumar de a tres en condición de local.

Ariel "PATA" Pereyra, el bombero

Sin un "Plan B" cerrado, la conducción de Carlos Anacleto tuvo que recurrir de urgencia al "Pata" Ariel Pereyra. El exayudante de campo de los Mellizos Barros Schelotto tomará las riendas para el choque de 32avos de final.

Formado en la histórica escuela de Timoteo Griguol, Ariel Pereyra venía de golear a River Plate con la Reserva. Ahora, deberá parchar un equipo anímicamente destruido para evitar un papelón frente a un rival de la Primera B Metropolitana.