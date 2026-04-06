Exposición del presidente de AUBASA, Ramón Arteaga, ante el Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional

Al repasar los objetivos centrales del Consejo Consultivo, que consisten en promover el desarrollo de la región a través de la creación de puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, el Presidente del cuerpo, Ing. Francisco Gliemmo, puso de relieve que la logística es un factor de primordial importancia para alcanzar ese objetivo, por lo que, disponer de una adecuada infraestructura vial, ferroviaria y marítima es una real necesidad para facilitar el transporte y abaratar el costo de los fletes. Destacó que ello resulta de la mayor importancia, habida cuenta de la extensión geográfica de nuestro país. En consecuencia, expresó la aspiración del Consejo de que ese conjunto de obras se concrete lo antes posible.

Reclamó, principalmente, la ejecución de las obras para que se pueda comunicar el puerto La Plata con el de Zárate-Campana a través de la ruta 6, con la posibilidad de acceder a la estación portuaria local por la calle 90, la prolongación de la autopista La Plata-Buenos Aires hasta su intersección con la ruta 11 y la mejora de los accesos a la ciudad, todo lo que resulta imprescindible para facilitar el transporte de la producción regional.

Reconocimiento a miembros del Consejo Consultivo

Durante la reunión, el Consejo Consultivo homenajeó al Mg. Martín López Armengol, quien en estos días dejará la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata y asumirá como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Se le entregó un diploma como reconocimiento a su valiosa contribución al trabajo del cuerpo, orientado a generar condiciones que favorezcan un desarrollo sostenido e inclusivo de nuestra comunidad.

Asimismo, el pleno del Consejo brindó un caluroso aplauso al consejero escritor Hugo Mársico, quien ha sido incorporado a la prestigiosa Academia Farsala, la que se dedica a la promoción cultural, la poesía y el estudio de civilizaciones antiguas de Grecia, cuna de la civilización occidental. Al felicitarlo, el presidente del Consejo, Ing. Gliemmo, expresó que “es una distinción que es un orgullo para todos”.