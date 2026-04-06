Ignacio Lago, jugador de Colon Santa Fe, presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino

En un ambiente históricamente conservador como el fútbol masculino, Ignacio Lago marcó un antes y un después.

El delantero de Colón de Santa Fe, pieza clave en el esquema del equipo que busca el ascenso a la Primera División, presentó oficialmente a su novio durante una entrevista en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe.

El momento, que ya se volvió viral en redes sociales, se dio cuando la producción sorprendió al futbolista con un video.

En la grabación, su pareja le dedicó palabras de apoyo tanto en lo personal como en su carrera profesional en Santa Fe.

👉 “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos”, expresó el joven en el clip que emocionó al jugador.

Un mensaje de amor y profesionalismo

Visiblemente conmovido, Nacho Lago no esquivó el tema y respondió con naturalidad ante las cámaras. El atacante definió su relación como un "amor irracional", comparándolo con la pasión que siente por el deporte.

La frase de cierre de su pareja, agradeciéndole por "defender los colores de mi ciudad", fue uno de los puntos más celebrados por el entorno del club santafesino.

Este hecho sitúa a Lago como el primer futbolista profesional en actividad en Argentina en dar este paso de visibilidad.

En un contexto donde la Provincia de Buenos Aires y el resto del país debaten la inclusión en el deporte, su gesto es leído por especialistas como un avance fundamental para desterrar la discriminación en los vestuarios.

Lo que tenés que saber sobre Nacho Lago Hito histórico: Es el primer futbolista profesional argentino en presentar a su novio públicamente.

Contexto: El anuncio ocurrió en vivo durante el programa Sangre y Luto .

Presente deportivo: Es la gran figura de Colón de Santa Fe en la lucha por el ascenso.

Contrato: Está a un paso de renovar hasta diciembre de 2027 .

Sueldo: Se convertirá en el jugador mejor pago de todo el plantel profesional.

El "mejor pago" del plantel: los detalles del contrato

Más allá del impacto mediático por su vida personal, el presente deportivo de Ignacio Lago es inmejorable. El presidente de Colón, José Alonso, confirmó que el acuerdo para la extensión de su vínculo está prácticamente cerrado.

El nuevo contrato ligará al delantero con la institución de Santa Fe hasta diciembre de 2027.

Según fuentes cercanas a la dirigencia, una vez que el representante del jugador llegue a la ciudad para sellar la firma, Lago pasará a ser el futbolista con el salario más alto del equipo, un reconocimiento a su rendimiento en la Primera Nacional.

Repercusiones en el fútbol argentino

La noticia generó una ola de apoyo en redes sociales, no solo de hinchas de Colón, sino de diversos sectores del deporte nacional. La valentía de Lago para hablar de su vida privada con naturalidad, mientras atraviesa su mejor momento profesional, marca un precedente para futuros atletas que enfrentan el temor al prejuicio en las tribunas argentinas.