El SUTNA va por la "ocupación temporal" de FATE: presentaron el proyecto en la Legislatura

El conflicto por el cierre de la planta de FATE en San Fernando entró en su fase más caliente.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), liderado por Alejandro Crespo, formalizó el ingreso de un proyecto de ley de "Ocupación Temporal" en la Legislatura bonaerense.

La iniciativa busca que el Estado provincial garantice el funcionamiento de la fábrica, la única en Argentina capaz de producir neumáticos para camiones y colectivos, bajo el argumento de que se trata de un sector "estratégico" para el transporte nacional.

La movida legislativa llega blindada por un reciente fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La Justicia ordenó a la empresa de los Madanes Quintanilla el pago inmediato de los sueldos adeudados y la continuidad de los haberes hasta el 1 de julio de 2026, reconociendo la vigencia de un acuerdo de estabilidad laboral previo.

Si FATE no cumple con los pagos en las próximas horas, el gremio ya advirtió que solicitará embargos ejecutivos.

👉 "La fábrica está en condiciones de ponerse en funcionamiento de forma inmediata y los trabajadores estamos listos para hacerlo", sentenciaron desde el SUTNA.

La estrategia de la "Ocupación Temporal"

A diferencia de una expropiación definitiva, el proyecto de "Ocupación Temporal" (basado en la Ley 21.499) permitiría que los trabajadores retomen la producción durante un año sin que esto implique un gasto directo para el tesoro de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo es evitar que el parque automotor de carga y pasajeros de todo el país quede rehén de las importaciones.

Mientras la "rosca" política define el destino del proyecto en La Plata, el conflicto se trasladará a la calle con un cronograma de lucha intenso:

Domingo 12 de abril: Gran festival artístico y solidario frente a los portones de la fábrica en Blanco Encalada al 3000 , Victoria .

Martes 14 de abril: Movilización masiva a Plaza de Mayo junto a organizaciones sociales, jubilados y otros sindicatos industriales.

Lo que tenés que saber sobre el conflicto FATE Justicia: Un fallo obliga a pagar sueldos hasta julio de 2026 bajo amenaza de embargo.



Un fallo obliga a pagar sueldos hasta bajo amenaza de embargo. Legislación: Ingresó el proyecto de ley para que la Provincia intervenga la planta temporalmente.



Ingresó el proyecto de ley para que la intervenga la planta temporalmente. Soberanía: FATE es la única fabricante de cubiertas para transporte pesado en el país.

es la única fabricante de cubiertas para transporte pesado en el país. Plan de Lucha: Festival este domingo y marcha federal a Plaza de Mayo el martes próximo.

El impacto en el transporte y la industria

La parálisis de FATE no es solo un problema de San Fernando. En La Plata y el Conurbano, las empresas de transporte ya manifestaron su preocupación por el stock de cubiertas.

Si la planta no vuelve a producir, el costo de los neumáticos importados —en medio de la devaluación y la quita de subsidios— podría ser el golpe de gracia para el precio del boleto de micro.

El SUTNA reforzará su presencia en la capital provincial esta semana con volanteadas en Plaza San Martín y reuniones con diputados para destrabar el tratamiento de la ley.

Para el gremio, el fallo judicial que ordena pagar sueldos sin producción es la prueba de que el cierre es un "lock-out patronal" destinado a presionar por mejores condiciones fiscales, y no una crisis terminal de la empresa.