Omar De Felippe, el elegido de la CD para sacar a Gimnasia del pozo

Tras la durísima caída de local frente a Huracán, la Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió interrumpir el contrato de Fernando Zaniratto.

El clima de hostilidad en las tribunas del Juan Carmelo Zerillo tras el tercer gol del "Globo" sentenció un ciclo que, pese a los argumentos del entrenador, nunca terminó de enamorar al hincha tripero.

Sin perder tiempo, el presidente y su mesa chica iniciaron gestiones por el nombre que genera mayor consenso en la ciudad: Omar De Felippe.

El experimentado técnico, con un currículum que incluye ascensos con Olimpo, Quilmes e Independiente, viene de un 2024 consagratorio donde obtuvo la Copa Argentina con Central Córdoba de Santiago del Estero, logrando una clasificación histórica a copas internacionales.

El descargo de Zaniratto: "Me voy con malestar"

Minutos después de confirmarse su salida, Fernando Zaniratto utilizó sus redes sociales para expresar su bronca. En un mensaje punzante, el DT subrayó que, más allá de la goleada sufrida, el equipo se encontraba a tiro de los puestos de vanguardia.

👉 "Me voy con malestar por la decisión. Estábamos cerca de meternos entre los primeros puestos pese al mal resultado de hoy", disparó el ahora ex técnico del Lobo.

Fuentes cercanas a la dirigencia platense aseguran que la relación estaba desgastada no solo por lo táctico, sino por la falta de respuestas anímicas del plantel en partidos clave ante su gente.

Lo que tenés que saber sobre el cambio de DT El detonante: Goleada 0-3 contra Huracán en el Bosque .

El candidato: Omar De Felippe , campeón de la Copa Argentina 2024 .

Antecedentes: De Felippe ya había sido buscado por Gimnasia el año pasado antes del arribo de Alejandro Orfila .

El perfil: Buscan un técnico "sacapuntos" y con espalda para manejar un vestuario golpeado.

De Felippe: el nombre que obsesiona a la dirigencia

No es la primera vez que el nombre de Omar De Felippe suena en los pasillos de Estancia Chica. En 2025, tras la salida del cuerpo técnico anterior, el ex combatiente de Malvinas fue el primer apuntado.

Sin embargo, en aquel momento las negociaciones no prosperaron y la dirigencia terminó cerrando la llegada de Alejandro Orfila, una apuesta que tampoco dio los frutos esperados.

Hoy, con un Gimnasia necesitado de orden y jerarquía, De Felippe ve con buenos ojos el retorno a la Provincia de Buenos Aires.

Su paso por Emelec de Ecuador y su capacidad para armar equipos sólidos desde la defensa son los atributos que seducen en La Plata. Los contactos iniciales ya existieron y, de no mediar inconvenientes económicos, el acuerdo podría sellarse antes del próximo fin de semana.