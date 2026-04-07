Martes de furia: piquetes y cortes totales en los accesos a La Plata y CABA por el cierre de planes

El clima social en la Provincia de Buenos Aires llega a un punto de ebullición este martes.

Bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud", una inédita unidad de movimientos sociales que incluye a la UTEP, el Frente de Lucha Piquetero y el Frente Barrial CTA, inició un plan de lucha con cortes simultáneos en los principales accesos a La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida de fuerza responde al anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre el cierre del programa Volver al Trabajo, una decisión que —según las organizaciones— dejará a más de 950.000 personas sin su único ingreso de subsistencia.

En los barrios populares de Berisso, Ensenada y el Conurbano, el impacto es directo: se trata de las trabajadoras de comedores, recicladores y cuidadores que perciben un salario social congelado en $78.000 desde fines de 2023.

👉 "El Gobierno nacional pretende manipular estadísticas para mentir sobre la situación real; no hay empleo al que volver porque las posibilidades de trabajo no existen", sentenciaron en un duro comunicado conjunto.

El mapa del caos: dónde están los cortes

La jornada de protesta afecta los puntos neurálgicos de circulación para el trabajador bonaerense. En nuestra región, se registran seis cortes estratégicos que bloquean el flujo hacia la capital provincial y el ingreso a la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La Plata y CABA: Bloqueos en los principales puentes y accesos al centro porteño.

Ruta 2: Corte total a la altura de Mar del Plata .

Interior bonaerense: Movilizaciones y ollas populares en Bahía Blanca , San Nicolás y Pergamino .

Nacional: La protesta se replica en 23 provincias, con epicentros en el Nudo Vial de Mendoza, el Patio Olmos en Córdoba y la Ruta 3 en Santa Cruz.

Lo que tenés que saber sobre el Plan de Lucha El motivo: Cierre del programa Volver al Trabajo y el congelamiento salarial.

Cifra clave: Afecta a casi 1 millón de personas en todo el país.

Impacto económico: Las organizaciones denuncian que se quitan $78.000 millones mensuales del consumo en barrios populares.

Seguridad: Los movimientos advierten que el desmantelamiento de la red comunitaria facilita el avance del narcotráfico.

"Motosierra" al bolsillo y a la red social

La denuncia de las cooperativas y movimientos apunta a una "masacre social". Sostienen que mientras el Gobierno destina 805 millones de dólares al pago de deuda con el FMI este mayo, recorta el ingreso de los trabajadores más precarizados.

Según el relevamiento de las organizaciones, la desocupación ya trepó al 7,9% en 2025, afectando a 1,7 millones de argentinos.

La eliminación del programa no solo impacta en el beneficiario directo, sino que también desarticula a los estatales de la Secretaría de Empleo que coordinaban estas tareas.

En los barrios de La Plata, esto se traduce en la paralización de pequeñas obras de infraestructura, limpieza de plazas y el sostenimiento de merenderos que hoy son la última barrera contra la indigencia.