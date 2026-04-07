Punta Lara, tierra de nadie: le robaron el celular con un arma y estafaron a sus contactos

Una mujer fue víctima de un violento asalto en la localidad balnearia de Ensenada y, horas después, descubrió que los delincuentes no solo le habían robado el celular, sino que además utilizaron sus cuentas para realizar transferencias de dinero y estafar a sus contactos.

Ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa tras asistir a un cumpleaños. Según denunció, bajó de un colectivo en la zona de Almirante Brown y 112 (Punta Lara) y, a mitad de cuadra, fue interceptada por cuatro encapuchados que salieron de un terreno lindero a la farmacia Eandi.

Uno de los sujetos la sujetó desde atrás mientras otro la amenazaba con un arma de fuego, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Bajo intimidación, la mujer entregó su teléfono celular y logró escapar corriendo hacia su casa, sin que los agresores la siguieran.

Horas después descubrió que el robo no había terminado con el arrebato. Terror en Ensenada.