Kicillof lanza MDF universitario y abre disputa en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanzará este jueves con el lanzamiento de MDF Universidad y Ciencia, la rama académica de su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El acto se realizará en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, en la UBA, y marca un paso clave en su estrategia para ampliar su base política en el ámbito universitario.

La movida no es menor: se trata de un territorio históricamente ocupado por La Cámpora, organización con fuerte presencia en centros de estudiantes y estructuras académicas. La decisión del mandatario provincial anticipa una nueva etapa de competencia interna dentro del oficialismo, ahora con foco en la militancia juvenil y la formación de cuadros políticos.

La disputa por el control universitario

El desembarco del MDF en universidades abre un nuevo frente de tensión dentro del peronismo. En especial, porque apunta a consolidar una estructura propia en un ámbito estratégico para el desarrollo político de mediano y largo plazo.

Hasta ahora, La Cámpora ha mantenido una posición dominante en varias facultades, especialmente en la UBA y en universidades del conurbano bonaerense. La irrupción del espacio de Kicillof podría modificar ese equilibrio.

Lo que tenés que saber:

El lanzamiento será este jueves en Ciudad Universitaria.

en Ciudad Universitaria. El espacio se llama MDF Universidad y Ciencia .

. Busca captar militancia estudiantil y cuadros jóvenes.

Se proyecta en universidades de toda la Provincia.

Genera tensión con La Cámpora, actor dominante en el sector.

Impacto directo en La Plata

Aunque el acto se realice en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto político se sentirá con fuerza en La Plata, uno de los principales polos universitarios del país. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con su histórica tradición de militancia estudiantil, aparece como un escenario clave de esta disputa.

En la capital bonaerense, distintas agrupaciones ya analizan el posible avance del MDF. La llegada de una nueva estructura podría alterar la dinámica de los centros de estudiantes y reconfigurar alianzas dentro del mapa universitario local.

Por ahora, no hay definiciones públicas sobre cómo se organizará el MDF en cada facultad ni qué referentes lo encabezarán, lo que abre interrogantes sobre su implementación concreta.

Una jugada con proyección política

El lanzamiento de este espacio no solo responde a una lógica universitaria, sino también a una estrategia política más amplia. Kicillof busca consolidar autonomía dentro del peronismo bonaerense, apoyándose en una base propia de militancia joven.

Si el MDF logra instalarse en universidades del Gran La Plata y el conurbano, podría convertirse en un semillero de dirigentes alineados con el gobernador. Esto reforzaría su posicionamiento interno de cara a futuros escenarios políticos.

La incógnita central es cómo reaccionará La Cámpora: si optará por una confrontación abierta o por una negociación silenciosa para sostener espacios de poder.