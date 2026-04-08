La Plata: cerraron 70 bares y crece la crisis en el centro

La imagen se repite en el corazón de La Plata: persianas bajas, locales vacíos y carteles de alquiler que se multiplican en zonas históricas como calle 8, calle 12 y diagonal 80. En apenas dos años, cerca de 70 bares y restaurantes cerraron, reflejando el impacto de la recesión en la economía local.

El fenómeno no se limita a un solo rubro. Comercios de ropa, ferreterías y negocios tradicionales también atraviesan un escenario crítico. Se trata de sectores que, históricamente, lograban sostenerse incluso en contextos adversos.

Gastronomía en crisis: menos consumo y más costos

El golpe más fuerte se registra en el sector gastronómico. La combinación de inflación, caída del consumo y aumento de costos operativos —como alquileres, tarifas y materia prima— generó un escenario difícil de sostener.

Uno de los casos recientes que encendió alertas fue el cierre de “Me Piace”, un restaurante con casi dos décadas de historia en el centro platense.

Detrás de cada cierre se repite la misma lógica:

Menos clientes en los locales

Tickets promedio más bajos

Márgenes de ganancia cada vez más ajustados

Indumentaria y comercios: retiro de marcas

La crisis también impacta en el comercio minorista. En el rubro indumentaria, varias marcas comenzaron a retirarse del centro, dejando locales vacíos en zonas que hasta hace poco tenían alta circulación.

El dato clave es doble: no solo bajaron las ventas, sino que muchos comerciantes enfrentan alquileres en dólares o con aumentos por encima de sus ingresos.

Ferreterías en alerta: cae la actividad

El panorama se agrava cuando alcanza a rubros estructurales como las ferreterías, vinculadas a la construcción y el mantenimiento urbano.

Desde el sector describen un escenario “sombrío”, con una actividad prácticamente paralizada. La caída de pequeñas obras y refacciones refleja un freno en la economía real.

Impacto directo en la ciudad

En La Plata, cada cierre implica:

Pérdida de puestos de trabajo

Menor circulación de dinero

Menos tránsito peatonal en zonas clave

Este proceso genera un efecto en cadena: menos ventas provocan cierres, y los cierres reducen aún más el movimiento comercial.

Lo que tenés que saber

En dos años cerraron cerca de 70 locales gastronómicos

La crisis se extiende a ropa, ferreterías y comercios tradicionales

Caen el consumo y la inversión en la ciudad

Aumentan los locales vacíos en el centro platense

Un escenario abierto: ¿más cierres o reacomodamiento?

El trasfondo es macroeconómico, pero el impacto se siente con fuerza en La Plata, una ciudad que depende en gran medida del consumo interno.

Por ahora, no hay señales claras de recuperación. Comerciantes advierten que, si no mejora el nivel de ventas, podrían profundizarse los cierres en los próximos meses.

La incógnita sigue abierta: si se trata de un reacomodamiento del mercado o del inicio de una retracción más profunda. Mientras tanto, la postal actual es concreta: cada vez hay más persianas bajas y menos certezas en el centro platense.