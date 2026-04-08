Axel Kicillof se derechiza: cumbre secreta con Emilio Monzó y Nicolás Massot pensando en 2027

El escenario político de la Provincia de Buenos Aires vive horas de efervescencia subterránea. En un movimiento que redefine los tableros de cara al futuro electoral, el Gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión clave en La Plata con los diputados nacionales Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Si bien las fuentes de Calle 6 intentan encuadrar el encuentro en las habituales charlas de coyuntura que Kicillof mantiene con ambos dirigentes —con quienes compartió recinto en el Congreso durante la gestión de Mauricio Macri—, la frecuencia y el contexto actual le otorgan una relevancia política ineludible.

Este acercamiento no es un hecho aislado. Se da en momentos en que Emilio Monzó y Nicolás Massot, junto al conductor de su bloque, Miguel Ángel Pichetto, trabajan intensamente en la construcción de un "peronismo de centro" o "racional".

Este armado tiene como epicentro el territorio bonaerense y ya incluye diálogos con intendentes del PJ, incluso con aquellos que hoy orbitan cerca del propio Gobernador.

Cristina legitima a Pichetto, el dirigente que terminó como vice de Macri

La trama se complejiza al observar los movimientos de Miguel Ángel Pichetto. El experimentado dirigente ya mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner en febrero pasado, donde la unidad del peronismo fue el eje central de la conversación.

La expectativa por la reunión en La Plata crece porque el espacio de Pichetto, Monzó y Massot busca sumar no solo a jefes comunales bonaerenses, sino también a gobernadores y figuras ajenas a la política para consolidar una alternativa competitiva. Según trascendió, los encuentros entre Axel Kicillof y los ex diputados del PRO se intensificarán en los próximos meses.

"A diferencia del pasado, en donde estábamos en veredas muy opuestas respecto de lo que había que hacer, ahora se ven las cosas un poco más parecidas", revelaron fuentes al tanto de la reunión platense, evidenciando el giro pragmático que impone el contexto nacional bajo la era Milei.

El radar de Kicillof: De Monzó a Myriam Bregman

Axel Kicillof no solo mira hacia el centro. El mandatario provincial busca consolidar su centralidad opositora ampliando el espectro de alianzas. Mientras teje lazos con el sector de Emilio Monzó y Nicolás Massot, recibe guiños desde otros sectores del peronismo federal.

Este martes, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue un paso más allá en la lógica de "unión nacional" opositora y avaló una hipotética fórmula de Kicillof con la referente de la izquierda, Myriam Bregman.