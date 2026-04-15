Fórmula 1: Buenos Aires busca volver al calendario en 2028

Treinta años después de su última carrera, la Fórmula 1 está cada vez más cerca de regresar a la Ciudad de Buenos Aires. Funcionarios porteños y empresarios avanzaron en negociaciones con Liberty Media, la compañía dueña de la categoría, con el objetivo de concretar una fecha para 2028 en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez.

El impulso más inmediato será el regreso del Moto GP, que ya tiene un acuerdo para disputarse en la Capital entre 2027 y 2030, tras una inversión superior a los 50 millones de dólares. Este paso previo es clave para posicionar a la Ciudad como sede internacional de grandes competencias.

El proyecto se terminó de consolidar tras una reunión en Miami entre el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, el empresario Orly Terranova y ejecutivos de Liberty Media, realizada semanas atrás.

Renovación del Gálvez y estrategia internacional

Para cumplir con los estándares internacionales, la Ciudad avanza con una fuerte inversión en infraestructura. Ya se destinaron cerca de 100 millones de dólares para modernizar el circuito del Gálvez, un requisito indispensable para recibir tanto al Moto GP como a la Fórmula 1.

El rediseño está a cargo del reconocido ingeniero Hermann Tilke, responsable de circuitos emblemáticos como Shanghái, Singapur y Abu Dhabi. Según trascendió, el especialista aceptó el proyecto por su vínculo personal con el país, pese a las limitaciones económicas frente a otras sedes internacionales.

Las obras estarán listas para el desembarco del Moto GP, lo que dejará una ventana de más de un año para completar las adaptaciones necesarias para la Fórmula 1.

El fenómeno global que busca la Ciudad

El interés del gobierno porteño no es casual. La Fórmula 1 se transformó en un evento global con fuerte impacto económico. La presencia de marcas de lujo, turismo internacional y público de alto poder adquisitivo genera semanas de ocupación plena en hoteles y restaurantes.

Además, la categoría ganó popularidad en los últimos años, en parte por el fenómeno de la serie Drive to Survive, que acercó nuevos fanáticos a nivel mundial.

En ese contexto, la Ciudad también apuesta a generar expectativa local: el próximo 16 de abril se realizará una exhibición en Palermo, vinculada a los sponsors del piloto argentino Franco Colapinto. La preventa de entradas se agotó en pocas horas, reflejando el renovado interés del público.