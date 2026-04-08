¡Gusanos, gorgojos y peligro total!: clausuran el mayorista Vital tras una inspección de terror

El lunes no fue un día cualquiera para el comercio de la región. Lo que muchos vecinos sospechaban en voz baja terminó estallando en la cara de los responsables del hipermercado Vital de La Plata. En un operativo que dejó a todos con la boca abierta, la Secretaría de Control Urbano le puso la faja de clausura al establecimiento tras confirmar un escenario digno de una pesadilla bromatológica.

Todo se precipitó a raíz de una serie de denuncias de consumidores que, cansados de ver irregularidades en las góndolas, decidieron alzar la voz. Según consta en el acta contravencional N° 17076, labrada este lunes, los agentes municipales desembarcaron en el mayorista para encontrarse con una realidad alarmante: alimentos contaminados que estaban a un paso de llegar a la mesa de los platenses.

Durante la recorrida, los inspectores pusieron la lupa sobre productos básicos y de alto consumo. El resultado fue escalofriante: se detectaron paquetes de arroz y fideos que presentaban gorgojos y gusanos. Sí, leyó bien: insectos vivos entre la mercadería que debía ser "garantía de ahorro" para las familias de la zona.

Ante la gravedad del hallazgo, que ponía en riesgo directo la salubridad pública, las autoridades no dudaron: se procedió al secuestro inmediato de la mercadería en infracción para evitar que alguien terminara intoxicado.

Pero el descontrol no terminaba en las alacenas. Al solicitar la documentación correspondiente, los agentes de La Plata descubrieron que el hipermercado Vital operaba con la habilitación vencida. Esta falta administrativa, sumada al desastre sanitario, selló el destino del local: clausura inmediata.

Ahora, el gigante mayorista permanecerá inhabilitado para funcionar hasta que logre regularizar su situación legal y garantice que sus pasillos no son un foco de infección. Mientras tanto, el malestar crece entre los vecinos y clientes habituales, quienes ya venían advirtiendo que algo no olía bien en el establecimiento.