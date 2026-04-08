Nota de opinión por Luis Aispuru: Poliempleo y deterioro salarial

En la provincia de Buenos Aires se observa una dinámica que merece ser analizada con responsabilidad institucional, la creciente expansión del poliempleo en el ámbito estatal, asociada a la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en un contexto económico complejo.

Desde Gestionar BA, Asociación de Profesionales Técnicos y Jerárquicos del Estado Provincial, se llevó adelante un estudio sobre 200 casos testigos en 8 ministerios, cuyos resultados permiten identificar una tendencia significativa, el 78% de los trabajadores de planta permanente manifiesta desempeñar otra actividad o encontrarse en la búsqueda de un ingreso adicional.

Desde el punto de vista metodológico, se trató de un relevamiento de carácter descriptivo, basado en encuestas estructuradas y entrevistas semidirigidas. El trabajo permitió relevar variables vinculadas a ingresos, carga horaria, nivel de calificación y percepción sobre la situación laboral, aportando un primer diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre la temática.

Este fenómeno se inscribe en un escenario macroeconómico desafiante, atravesado por políticas económicas de alcance nacional y por tensiones en la distribución de recursos entre jurisdicciones, que impactan en las finanzas provinciales y condicionan la capacidad de respuesta del Estado.

En este marco, el salario estatal, históricamente vinculado a estabilidad y previsibilidad, enfrenta hoy un desafío evidente. El poliempleo emerge así como una estrategia de complemento de ingresos, más vinculada a la necesidad que a la elección.

Entre las opiniones relevadas en las consultas, se destacan algunos ejes recurrentes:



“El salario ya no alcanza para sostener a la familia, por eso tengo que buscar otra actividad.”



“No es una elección, es una necesidad para llegar a fin de mes.”



"El desgaste es grande, pero no hay alternativa si uno quiere mantener cierto nivel de vida.”



“Muchos compañeros están en la misma situación o buscando un segundo ingreso.”



El poliempleo, en consecuencia, no solo refleja una situación económica, sino que también plantea interrogantes sobre sus efectos en la organización del trabajo, la dedicación profesional y la calidad de las políticas públicas.

Desde una mirada institucional, resulta oportuno destacar el compromiso de los trabajadores estatales, que continúan sosteniendo el funcionamiento del Estado aún en condiciones exigentes. Asimismo, se considera relevante promover instancias de análisis y diálogo constructivo que contribuyan a fortalecer el empleo público como pilar de un Estado eficiente y al servicio de la ciudadanía.

Abordar esta realidad con seriedad y perspectiva es clave para consolidar un Estado presente, profesional y sostenible en el tiempo.

Por Luis Aispuru

Presidente de Gestionar BA

Asociación de Profesionales Técnicos y Jerárquicos del Estado Provincial