Rendición de Cuentas en La Plata: Julio Alak clavó superávit con la motoniveladora y el horno a full

Julio Alak, intendente de La Plata, cumplió con los plazos que impone la Ley Orgánica de las Municipalidades y remitió al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

El voluminoso expediente, que ya está en manos de la comisión de Hacienda y Presupuesto, muestra un leve superávit financiero.

El trazo grueso de los números oficiales exponen ingresos totales por $479.091.244.143,67, provenientes tanto de la recaudación local en La Plata como de fondos remitidos por Provincia y Nación.

Por el lado de los egresos, el gasto devengado sumó $475.654.691.483,46, lo que arroja un saldo positivo de apenas $3.436.552.660,21.

Lo que tenés que saber sobre la Rendición de Cuentas 2025 en La Plata

✅ Cifra final: Un superávit de algo más de $3 mil millones sobre un movimiento total de $475 mil millones .

🏗️ Concentración histórica: La remodelación de plazas y obras públicas se llevó el 53% de los fondos ( $257 mil millones ).

📉 Gasto menor al previsto: La ejecución fue inferior al presupuesto ajustado original ( $506 mil millones ).

💰 Recaudación clave: La tasa de Seguridad e Higiene superó los $91 mil millones , duplicando a la tasa SUM ( $40 mil millones ).

🤝 Ayuda externa: Por coparticipación provincial y contribuciones, ingresaron más de $126 mil millones.

Obras Públicas, la "estrella" del gasto alakista

Aquí es donde se detiene la lupa política de La Plata. Según el expediente al que accedió 0221.com.ar, la Secretaría de Planeamiento Urbano ejecutó un total de $257.013.122.712,15.

Este monto representa un impactante 53% del total erogado por la Comuna durante 2025, año marcado por la remodelación intensiva de las plazas céntricas.

Este giro estratégico es contundente si se lo compara con la gestión anterior de Julio Garro, donde el gasto estaba más atomizado entre Seguridad y Servicios Urbanos, sin alcanzar jamás semejante centralización de recursos en la obra pública pesada en un solo ejercicio

El detalle de la recaudación

En cuanto al origen de los fondos en La Plata, $411.902.824.650 correspondieron a ingresos corrientes. Respecto de la recaudación propia, la tasa de Inspección en Seguridad e Higiene aportó $91.393.316.321, mientras que la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) generó $40.445.061.044.

A su vez, la Comuna recibió por coparticipación $114.675.141.378 y por contribuciones provinciales $11.571.619.099. Un dato no menor es que lo gastado y recaudado fue inferior incluso a lo presupuestado para todo 2025, donde se preveían ingresos por $506.622.253.447,15.

El podio del gasto municipal en La Plata

Por detrás de la inalcanzable secretaría de obras, la mayor parte del gasto municipal se concentró en la Secretaría de Educación, con una ejecución de $35.676.937.594.

El tercer puesto fue para la Secretaría General, encargada de las 24 delegaciones de La Plata, con un gasto de $33.973.635.036, seguida por Salud con $17.802.835.469 y Seguridad, que ejecutó $13.766.260.590.

El bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante buscará ahora el visto bueno a estos números clavados durante el segundo año de gestión de Julio Alak.



La era Garro: Inflación y gastos fuera de libreto

Los datos del ejercicio 2022 muestran que la gestión de Julio Garro ya sufría el impacto de la macroeconomía. El gasto alcanzó los $34.239 millones, un 26% más de lo aprobado por el Concejo.

Sin embargo, la brecha se volvió insostenible en 2023, cuando los recursos percibidos ($80.597 millones) no alcanzaron para cubrir lo devengado ($86.236 millones).

Esta dinámica de gastar más de lo que ingresaba dejó al municipio con una deuda superior a los $20.000 millones que Julio Alak recibió al inicio de su mandato.

"La ejecución estuvo signada por la inflación", intentó justificar en su momento el Ejecutivo saliente, pero los números muestran que los recursos se incrementaron un 85% respecto al 2021, sin que eso lograra equilibrar las cuentas.

La era Alak: Superávit y el peso de las plazas

A diferencia de la gestión anterior, la administración de Julio Alak ha hecho del superávit una bandera política. En 2024, a pesar de un contexto de recortes nacionales feroces, la gestión cerró con ingresos de $261.325 millones y gastos de $219.423 millones, logrando un superávit de $32 millones (o $71 millones según el cálculo de resultado fiscal neto).

El gran cambio reside en la Secretaría de Planeamiento. Si en la última etapa de Julio Garro se denunciaba subejecución en áreas como Salud, hoy el debate es el opuesto: la altísima concentración de fondos en la remodelación del espacio público.

En 2025, el 53% de los recursos de La Plata se volcaron a esta secretaría, dejando en segundo y tercer plano a áreas como Seguridad ($13.766 millones) o Desarrollo Social ($7.463 millones).

La batalla por los recursos afectados

Un dato clave del expediente que ingresó esta semana al Concejo Deliberante es el origen del dinero. El 80% son fondos de libre disponibilidad, pero del 20% restante (fondos afectados), la presencia de Nación es casi inexistente: apenas un 1%.

Esto explica el alineamiento total de La Plata con el gobernador Axel Kicillof, quien aporta el 16% de esos fondos.

En comparación, la gestión de Julio Garro en 2022 gozaba de un flujo de recursos que, aunque afectado por la inflación, no sufría el "torniquete" de transferencias que hoy condiciona a todos los municipios bonaerenses.