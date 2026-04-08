Alak y Britos solicitan al gobierno un nuevo Pacto Fiscal para fortalecer los municipios

El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió a su par de Chivilcoy, Guillermo Britos, en el marco de una mesa de trabajo para abordar la situación financiera de los municipios.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, se abordó la necesidad urgente de solicitar al gobierno nacional la creación de un nuevo Pacto Fiscal que garantice la gobernanza y la sustentabilidad de los municipios argentinos, quienes enfrentan serias dificultades financieras debido a la caída brutal de los ingresos por coparticipación federal. Se prevé que funcione como un mecanismo compensatorio ante la caída de los ingresos fiscales.

Según se precisó, el impacto de la crisis se manifiesta en el cierre de aproximadamente 29 mil empresas en los últimos dos años. Esta pérdida tiene consecuencias directas en la economía local, disminuyendo los niveles de consumo y afectando a la población.

Los intendentes coincidieron en la importancia de establecer este nuevo acuerdo fiscal, el cuál funcionaría como un mecanismo compensatorio que mitigue la caída de ingresos fiscales provocada por el plan económico.

De esta forma, las autoridades reafirmaron que la colaboración entre municipios se presenta como una estrategia clave para enfrentar los desafíos económicos actuales.