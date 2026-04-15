El fantasma de las termoeléctricas paraliza a Brandsen: el Ejecutivo evita el debate sobre el uso del suelo

El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen vivió este lunes una jornada de contrastes que refleja el clima de tensión que se respira en el distrito.

Mientras el orden del día de la sesión N° 03/2026 desbordaba con 27 puntos, el tema que realmente desvela a los vecinos y al poder político quedó bajo llave: la modificación del uso del suelo.

El oficialismo, consciente del costo político, decidió retirar del debate la reforma del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), una movida que busca enfriar un conflicto que amenaza con desbordarse.

La sombra del fallido proyecto de las termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2 —que movilizó no solo a Brandsen sino que puso en alerta a La Plata, Berisso y Ensenada— todavía oscurece cualquier intento de rezonificación.

Los vecinos del Cuartel VI ya marcaron la cancha con una nota oficial leída en el recinto, dejando claro que no permitirán cambios en el uso de la tierra que abran la puerta a industrias de dudoso impacto ambiental.

👉 "La cautela no es casual: el recuerdo de la resistencia social contra las termoeléctricas frente al Parque Industrial II sigue siendo el principal dique de contención contra los cambios de zonificación".

Lo que sí se aprobó: el foco en la Planta Depuradora

Pese a la parálisis en el ordenamiento territorial, el bloque “Derecho al Futuro” logró imponer una agenda de control sanitario que fue acompañada por unanimidad.

La preocupación por el estado de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales unificó las posturas ante el temor de una crisis sanitaria mayor.

El cuerpo deliberativo solicitó la intervención urgente de tres organismos clave de la Provincia de Buenos Aires: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua (ADA).

El objetivo es determinar si el funcionamiento actual de la planta depuradora está contaminando las napas o el ecosistema local, una demanda que los vecinos vienen sosteniendo ante el evidente deterioro de la infraestructura.

Lo que tenés que saber sobre la sesión en Brandsen El ausente: Se postergó nuevamente el cambio de uso del suelo impulsado por el Ejecutivo.

Salud Pública: Aprobaron por unanimidad pedidos de intervención al ADA y a los ministerios provinciales por la planta de efluentes.

Conflicto en puerta: Vecinos del Cuartel VI presentaron una nota de rechazo preventivo a cambios en el COUT .

Antecedente clave: La presión vecinal que frenó las termoeléctricas en la Ruta 2 condiciona hoy cada movimiento del oficialismo.

Industrias en espera y la grieta ambiental

Aunque el oficialismo optó por la prudencia, hay dos expedientes que "queman" en las comisiones: la instalación de una planta de reciclado y pelletizado de polietileno, y la habilitación de un lavadero industrial.

Ambos proyectos dependen exclusivamente de que el Concejo Deliberante autorice cambios en el uso del suelo, algo que por ahora parece políticamente inviable.

El dilema de Brandsen es el mismo que recorre a buena parte del tercer cordón del Conurbano: la necesidad de atraer inversiones y generar empleo genuino frente a la desconfianza de una comunidad que se siente desprotegida por los controles estatales.

Tras el escándalo de las termoeléctricas, cualquier movimiento que huela a "excepción" o "rezonificación a medida" enciende las alarmas de una ciudadanía que ya demostró tener capacidad de veto en la calle.