Ricardo Quintela redobla la apuesta y afirma que Milei "no llega" a 2027

El escenario político argentino sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, rompió el silencio luego de que la Justicia Federal archivara de manera definitiva la denuncia que el fiscal Carlos Stornelli había presentado en su contra por "sedición".

Lejos de retractarse, el mandatario riojano ratificó su polémica visión sobre el futuro de la gestión de Javier Milei, asegurando que el actual modelo económico tiene fecha de vencimiento antes de la entrega de mando.

Desde el peronismo federal, el mensaje resuena con fuerza donde la sensibilidad social por la pérdida de puestos de trabajo y el costo de los servicios está a flor de piel.

Quintela fue tajante al diagnosticar que la acumulación de problemas sociales —cesantías, caída del poder adquisitivo y subas en combustibles— conforma un cóctel más peligroso que el que eyectó a Fernando de la Rúa en el 2001.

👉 "La situación es peor que la del 2001. La única diferencia es que en ese entonces el detonante fue el corralito; hoy es la acumulación de problemas lo que puede llevar a que este Gobierno explote", advirtió el mandatario en diálogo con Argentina 12.

"La casta" se defiende con el hambre

El discurso de Quintela caló hondo al cuestionar el eje central del relato libertario: la inflación. Para el riojano, los números que exhibe el Gobierno nacional son parte de una "inflación mentirosa e incorrecta" que no se refleja en las góndolas de los barrios populares de Buenos Aires.

Al igual que en las movilizaciones piqueteras que hoy bloquean los accesos a la Capital, el gobernador puso el foco en la mesa de los argentinos.

Hoy la Justicia Federal desestimó la denuncia presentada en mi contra y en contra de la senadora Florencia López, en el marco de la causa CFP 748/2026, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, y dispuso su archivo definitivo conforme al artículo 180 del… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) April 6, 2026

La crítica del gobernador no es solo económica, sino un desafío directo al núcleo de la legitimidad de Milei. Al afirmar que "el pueblo no va a aguantar más", Quintela se posiciona como una de las voces más duras de la oposición, en un momento donde el Gobierno intenta capitalizar sus recientes victorias legislativas. La mención al 2001 no es casual: busca instalar el fantasma de la salida anticipada en un país que aún guarda las cicatrices de la represión y la caída institucional de aquel diciembre.

Lo que tenés que saber sobre los dichos de Quintela Justicia: La denuncia de Carlos Stornelli por sus dichos previos fue desestimada y archivada.

Vaticinio: Insistió en que Javier Milei no llegará al 10 de diciembre de 2027 .

Comparación histórica: Sostuvo que el contexto actual supera la gravedad de la crisis de 2001 .

Variables críticas: Apuntó contra la pérdida de empleo, el costo de los servicios y las cifras oficiales de inflación.

Entre los votos y el "aguante" popular

Aunque Quintela aclaró que no desea que se "anticipen los tiempos" y que su anhelo es que el presidente se retire "con los votos", sus palabras caminan por la cornisa de lo institucional.

Al hablar de un gobierno que puede "explotar", el gobernador riojano le habla directamente a la base electoral que se siente estafada por la promesa de ir contra la casta, mientras el ajuste recae sobre los trabajadores.

En la Provincia de Buenos Aires, donde el termómetro social marca niveles críticos por la parálisis de obras y la baja de programas de empleo, las declaraciones de Quintela operan como un aglutinador del malhumor social.

El gobernador terminó su intervención con una pregunta que muchos se hacen en el Conurbano: