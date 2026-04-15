Avellaneda celebró sus 174 años con reconocimientos y becas deportivas

En el marco del 174° aniversario de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi lideró una jornada de celebraciones que puso el foco en el reconocimiento a la comunidad y el impulso al deporte como política pública.

Acompañado por la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, el jefe comunal participó de la entrega de distinciones a vecinos y vecinas que se destacan en distintos ámbitos. Entre ellos, se incluyeron referentes de la cultura, el arte, el deporte, la salud, la tecnología, la justicia y la comunicación, considerados actores clave en la construcción de la identidad local.

Avellaneda avanza con el compromiso de su gente 🙌



En el aniversario 174° de nuestra ciudad entregamos distinciones a los vecinos y vecinas que construyen y fortalecen la identidad de Avellaneda, junto a @magdysierra.



Reconocimos a integrantes de nuestra comunidad que son… pic.twitter.com/sj2SXJLinO — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) April 7, 2026

Desde el municipio remarcaron que estos reconocimientos buscan visibilizar el aporte de quienes fortalecen el entramado social y contribuyen al crecimiento de la ciudad.

Reconocimientos y políticas de desarrollo comunitario

Durante el acto, se puso en valor el rol de los ciudadanos comprometidos con su comunidad. Según indicaron fuentes oficiales, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar la participación y el desarrollo social en el distrito.

El propio Ferraresi destacó la importancia del compromiso ciudadano como motor de crecimiento y sostuvo que la gestión continuará trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades y la ampliación de derechos.

Inversión millonaria en deporte local

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la entrega de becas a través del programa “Avellaneda Potencia Deportiva”, que implicó una inversión total de $122.635.200.

El beneficio alcanzó a deportistas de diversas disciplinas, entre ellas:

Pesas

Natación

Canotaje

Lucha

Skate

Atletismo

Desde el municipio informaron que Avellaneda cuenta actualmente con más de 2.000 deportistas federados y un representante olímpico, Joaquín Gómez, lo que refleja el crecimiento sostenido del deporte en el distrito.

Este tipo de iniciativas busca consolidar una política deportiva inclusiva, orientada tanto al alto rendimiento como a la participación comunitaria.