Aumento salarial policía bonaerense decreto 246 2026

El Gobierno bonaerense formalizó la política salarial para las fuerzas de seguridad con la publicación del Decreto N° 246/2026 en el Boletín Oficial. La normativa fija nuevos valores de haberes para el personal policial y penitenciario, con impacto retroactivo a agosto y octubre de 2025.

La medida se enmarca en la continuidad del esquema definido por el Decreto N° 3069/25, que establecía incrementos escalonados durante el año pasado. En esta etapa, el Ejecutivo avanza con los tramos finales de recomposición, alineados con los criterios salariales de los trabajadores bajo la Ley N° 10.430.

Nuevos sueldos para la Policía bonaerense

El decreto establece los sueldos básicos actualizados para los distintos subescalafones de la policía, abarcando áreas clave como:

Comando

General

Profesional

Administrativo

Técnico

Servicios

Sistema de emergencias 911

Además, se actualizaron las bonificaciones remunerativas no bonificables, reguladas por normativas previas como los decretos N° 1629/10 y N° 1254/10.

Un punto importante es que la actualización excluye al personal civil, limitándose únicamente a efectivos en funciones dentro de la estructura policial.

Alcance en el Servicio Penitenciario Bonaerense

La normativa también impacta en el Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se replicó la misma lógica de actualización salarial.

Se fijaron nuevos básicos para:

Escalafón general

Personal profesional

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Aspirantes en formación

En paralelo, se ajustaron las bonificaciones específicas del sector, consolidando una recomposición que abarca tanto el salario básico como los adicionales.

Lo que tenés que saber

El aumento fue oficializado por el Decreto 246/2026 .

. Tiene carácter retroactivo a agosto y octubre de 2025 .

. Incluye sueldos básicos y bonificaciones .

. Abarca a policía y personal penitenciario .

. No alcanza al personal civil.

Otros cambios: uniformes y validación técnica

Otro aspecto destacado es la actualización de la compensación por mantenimiento de vestimenta, uniformes y equipos, un ítem clave en los gastos cotidianos del personal. Este beneficio también tendrá carácter retroactivo, aunque excluye a cadetes.

El decreto cuenta con aval de organismos técnicos como la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno, lo que refuerza su encuadre legal.

La norma lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y de los ministros de Economía, Seguridad, Justicia y Gobierno. Ahora, la implementación efectiva dependerá de la liquidación de haberes con los nuevos valores.