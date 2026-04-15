Salvaje tarifazo al agua: la justicia frenó cortes en Posadas y desafía al "pague primero, reclame después"

En un contexto de asfixia económica nacional, donde las tarifas de servicios públicos se han convertido en un impuestazo silencioso para la clase media y los sectores vulnerables, la Justicia de Posadas ha dictado un fallo que resuena no solo en la tierra colorada, sino que sienta un precedente jurídico de peso para la Provincia de Buenos Aires y todo el territorio argentino.

La resolución judicial, de carácter cautelar, representa un freno de mano de emergencia contra la voracidad recaudatoria de la empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas en la capital misionera, SAMSA (Servicios de Aguas de Misiones S.A.).

Este fallo no surge en el vacío. Es la respuesta a una ola de indignación y reclamos vecinales que, durante meses, inundaron las oficinas de defensa del consumidor y los despachos políticos de Posadas, ante facturas que duplicaban o triplicaban los montos de meses anteriores, volviéndose impagables para miles de familias.

El "Knockout" judicial a la prestataria

La medida cautelar dictada por la jueza interviniente impone obligaciones inmediatas y drásticas a SAMSA. En primer lugar, ordena la suspensión inmediata de cualquier corte de servicio programado o en ejecución por deudas correspondientes a los períodos facturados o a facturarse durante los años 2025 y 2026.

Pero el fallo va más allá y atiende la realidad de quienes ya sufrieron la interrupción del suministro: la prestataria deberá proceder a la reconexión inmediata y sin costo para el usuario de aquellos servicios que hubieran sido cortados por falta de pago en el contexto del tarifazo.

Además, en un movimiento que busca proteger el patrimonio de los usuarios mientras se discute la legalidad de los aumentos, la Justicia dispuso la suspensión de todas las ejecuciones judiciales por deudas de agua iniciadas o por iniciarse por parte de SAMSA referidas a los años mencionados.

Una válvula de escape: el pago mínimo

Quizás el punto más disruptivo de la resolución, y el que más alivio genera en el corto plazo, es la habilitación de una opción de pago para los usuarios que se encuentran en la disyuntiva de pagar la boleta o comer.

La Justicia determinó que, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo (la razonabilidad y legalidad del aumento tarifario), los usuarios podrán optar por abonar el consumo mínimo mensual facturado, o bien el total de la factura, a su libre elección.

Esta medida impide que la empresa prestataria considere en mora a aquellos usuarios que, no pudiendo afrontar el tarifazo, decidan pagar el monto mínimo, blindándolos contra futuros cortes o acciones legales mientras dure el proceso.

El fallo representa un duro revés para la lógica de "pague primero, reclame después" que suelen imponer las empresas de servicios públicos, y pone en el centro de la escena la protección de los derechos del consumidor ante servicios esenciales.

Lo que tenés que saber sobre el fallo contra el tarifazo de agua en Posadas Suspensión de cortes: La Justicia prohibió a SAMSA cortar el agua por deudas de 2025 y 2026 .

Reconexión gratuita: Si ya te cortaron el servicio por falta de pago, la empresa debe restablecerlo sin cargo.

Opción de pago: Los usuarios pueden elegir pagar solo el consumo mínimo mensual o el total de la factura.

Freno a juicios: Se suspenden las ejecuciones judiciales por deudas de agua de los años mencionados.

EPRAC bajo la lupa: La jueza exigió al ente regulador ( EPRAC ) informes sobre sus controles a SAMSA .

Vigencia: La medida es una cautelar válida hasta que haya una sentencia definitiva.

Los arquitectos del reclamo

La batalla judicial no fue un evento espontáneo. Requirió de la articulación política y legal para canalizar el descontento social en un expediente sólido.

En el plano institucional, la figura central fue el concejal Fernando Zarza. Presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, Zarza no se limitó a la rosca legislativa. Impulsó distintas acciones territoriales y herramientas institucionales para visibilizar la problemática y acompañar a los vecinos afectados en cada barrio.

"Desde el primer momento acompañamos a los vecinos y trabajamos para que esta situación tenga respuestas. Este fallo es un paso importante para llevar alivio a muchas familias de Posadas", expresó Zarza, marcando una postura clara en defensa de sus representados.

La estrategia legal, fundamental para blindar el reclamo ante los tribunales, estuvo a cargo del abogado Horacio Enrique Koncke. Fue su pericia la que logró estructurar la presentación que decantó en la medida cautelar, demostrando prima facie la arbitrariedad de los aumentos y el peligro en la demora para los usuarios.

El ente regulador, contra las cuerdas

El fallo judicial no solo interpela a la empresa privada, sino que expone la inacción o ineficiencia de los organismos estatales de control.

En un apartado contundente, la jueza interviniente requirió formalmente al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) que informe detalladamente sobre los controles realizados en relación al servicio y las tarifas de SAMSA.

Este requerimiento se da en el marco de los cuestionamientos planteados por los usuarios y sus representantes durante las instancias previas, donde se puso en duda si el EPRAC cumplió efectivamente su rol de velar por tarifas justas y razonables antes de autorizar los incrementos.

El informe del EPRAC será crucial para el desarrollo de la causa principal y podría determinar responsabilidades políticas y administrativas en el proceso de autorización del tarifazo que hoy la Justicia frena temporalmente.

Un precedente que resuena en PBA

Este fallo en Posadas, Misiones, no debe ser leído como un hecho aislado del interior profundo. Es un faro jurídico en medio del apagón tarifario nacional.

Abogados administrativistas y asociaciones de defensa del consumidor de la Provincia de Buenos Aires ya están analizando los fundamentos de esta cautelar. El criterio judicial aplicado en el litoral podría ser replicado en el Conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata o Bahía Blanca, donde las facturas de agua (bajo la órbita de ABSA u otras prestatarias), luz y gas están asestando golpes letales a los presupuestos familiares.

La resolución demuestra que, ante aumentos desproporcionados que vulneran el derecho al acceso a servicios esenciales, la Justicia puede y debe intervenir para equilibrar la balanza entre el poder corporativo y el ciudadano de a pie. En Primera Página seguiremos de cerca el pulso de esta batalla legal que recién comienza.