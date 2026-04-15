Milei en caída libre: la imagen positiva se desploma al 24% y el establishment mira a otra figura libertaria

El "veranito" político de Javier Milei terminó de forma abrupta. Según una encuesta de altísimo nivel que circula en los despachos más exclusivos del establishment y la Casa Rosada, la imagen positiva del mandatario se hundió al 24%, la cifra más baja de toda su carrera.

El dato, que el Gobierno intentó ocultar bajo siete llaves, marca un quiebre: por primera vez, el rechazo social (71%) alcanza niveles similares a los de las gestiones más desgastadas de la historia reciente.

El detonante del desplome final fue el "Caso Adorni". Las revelaciones sobre el crecimiento patrimonial y los manejos del vocero —hoy corrido del micrófono— le habrían costado al Presidente una pérdida de 6 puntos en apenas un mes.

El impacto es tan severo que sectores clave del círculo rojo, liderados por figuras como Paolo Rocca y el Grupo Clarín, ya empezaron a mover sus fichas hacia Patricia Bullrich, quien hoy ostenta la mejor imagen del país y mide más que el propio Milei.

👉 "La imagen de Adorni es del 80% negativa; los ministros le piden a Milei que lo eche porque está hundiendo al Gobierno entero", advierten fuentes del entorno presidencial.

El "Plan Karina" y la guerra total contra Patricia. La reacción de Karina Milei ante el crecimiento de la ministra de Seguridad no se hizo esperar. "

El Jefe" puso en marcha una estrategia de pinzas: por un lado, llamados directos a medios para frenar la difusión de las encuestas catastróficas; por el otro, un desembarco territorial en Santa Fe para destruir el armado de Bullrich.

La instrucción de Karina es clara: desplazar a los candidatos de Patricia (como el periodista Aleart o Federico Angelini) y entronizar a Nicolás Mayoraz y Pellegrini para 2027.

La tensión llegó al punto de una oferta envenenada: Karina le propuso a Patricia ser la candidata a vicepresidenta en 2027, algo que la ministra leyó como un intento de "jubilación anticipada" para sacarla de la pelea por la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que tenés que saber sobre el sismo libertario El derrumbe: La positiva de Milei cayó al 24% (perdió 20 puntos desde la elección).

El factor Adorni: Su imagen negativa del 80% arrastró al Presidente.

La traición de Clarín: La negociación por la fusión de Telecom y Telefónica está trabada; el Gobierno exige ceder millones de clientes.

Timba en el Gabinete: Sospechas sobre el uso de información privilegiada de Federico Furiase en el sitio de apuestas Polymarket .

Lujo libertario: Denuncian la construcción de mansiones de funcionarios en Martindale y Punta del Este.

Timba, mansiones y la sombra del 2001

Mientras la macroeconomía no arranca y la morosidad bancaria afecta a 20 millones de personas, el equipo económico queda bajo la lupa por prácticas poco claras.

El nombre de Federico Furiase suena fuerte en relación a Polymarket, un sitio de apuestas donde se timbea sobre datos sensibles como la inflación o las tasas de interés antes de que el INDEC los publique.

A esto se suma el contraste ético que enfurece al votante original: mientras se pregona el ajuste, aparecen las "mansiones libertarias".

Se menciona a un alto funcionario construyendo una propiedad de lujo en el country Martindale —cuna de la infancia de Santiago Caputo— y a un ex integrante de Economía con una casa de 3 millones de dólares en Punta del Este.

Con el dólar pisado artificialmente y el FMI pidiendo una corrección a $1800, el Gobierno enfrenta su crisis de legitimidad más profunda, mientras el peronismo —con Axel Kicillof resistiendo y Cristina Kirchner subiendo en silencio— empieza a lamerse las heridas.