El despacho principal de la Municipalidad de La Plata tiene una vista privilegiada. Desde sus amplios ventanales se domina la inmensidad geométrica de Plaza Moreno, el corazón fundacional de la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Ese fue el escenario donde, en las últimas horas, la alta política regional colisionó de frente con el más crudo surrealismo urbano. Mientras puertas adentro se tejían los hilos de la gestión entre dos pesos pesados de la Región Capital, afuera, en las baldosas que separan al poder político del eclesiástico, se desataba la locura.

Un hombre, cuyas motivaciones aún se intentan determinar, comenzó a correr completamente desnudo a través de Plaza Moreno, a escasos metros del imponente edificio gubernamental local y de la catedral más linda de la Argentina.

Los protagonistas de la cumbre

El anfitrión del encuentro no era un novato. Julio César Alak es un verdadero decano de la política provincial y nacional. Intendente de La Plata durante cuatro mandatos consecutivos entre 1991 y 2007, regresó al sillón de calle 12 en 2023 tras derrotar al macrismo.

En el medio de su extensa foja de servicios, Julio Alak ostentó los cargos de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, además de haber presidido Aerolíneas Argentinas.

Su interlocutor en el sillón de enfrente era Fabián Cagliardi, actual Intendente de la vecina ciudad de Berisso. Empresario devenido en dirigente territorial, Cagliardi logró retener el poder en el denominado "Kilómetro Cero del Peronismo" en las elecciones de 2023, consolidando un eje estratégico en la región capital.

Qué dijo Cagliardi

Nos reunimos con el intendente de La Plata, Julio Alak, para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y avanzar en una agenda común que piense el desarrollo de toda la región.

Dialogamos sobre el avance de obras hidráulicas fundamentales para mejorar el drenaje urbano y prevenir inundaciones, intervenciones que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

Cuando hay una misma visión y decisión política, es posible llevar adelante obras estratégicas que transforman la realidad. En ese camino seguimos trabajando, articulando esfuerzos para dar respuestas concretas.

El contraste absurdo frente al poder

El objetivo oficial de la cumbre entre Julio Alak y Fabián Cagliardi apuntaba a consolidar una agenda de trabajo conjunto. Transporte, recolección de residuos y seguridad intercomunal, entre otros temas. Sin embargo, la realidad de la calle se impuso con una crudeza digna de un cuento de realismo mágico.

Desde la ventana del primer piso del Palacio Municipal, la vista hacia el centro de la plaza no dejaba lugar a dudas. La carrera frenética del sujeto sin ropa contrastaba con la parsimonia de los oficinistas y de los estudiantes y trabajadores que transitaban la zona.

Fuentes oficiales no han confirmado si los alcaldes llegaron a observar el espectáculo desde los cristales del despacho, pero la sincronía del evento dejó atónitos a los empleados municipales y a los ocasionales transeúntes que recorrían la zona en la soleada tarde platense.

"¿Cómo es posible que un individuo corra desnudo por el centro exacto de La Plata, custodiado por cámaras del COM y patrullaje constante, sin ser interceptado de inmediato?", señalaba una mujer que acababa de ver semejante espectáculo. Pero la verdad es que apareció de la nada y fue capturado inmediatamente por un inspector de la Guardia Urbana Municipal.

El episodio, que rápidamente se viralizó en los teléfonos de los platenses, abre interrogantes sobre los protocolos de prevención y salud mental en la vía pública. "Era una imagen dantesca, el tipo corría a toda velocidad y el de la guardia urbana no podía frenarlo", relató un testigo presencial a este medio.

Mientras los referentes del Conurbano y el interior provincial debaten el futuro de las arcas bonaerenses, las calles envían mensajes de descontrol que las estadísticas oficiales muchas veces no logran captar. Milei nos está dejando en bolas de verdad.

Lo que tenés que saber sobre la locura en Plaza Moreno

Sincronía insólita: El hecho ocurrió en simultáneo a la reunión política entre los intendentes Julio Alak y Fabián Cagliardi .

Epicentro político: El hombre corrió desnudo por Plaza Moreno , frente a la Municipalidad de La Plata y la vista de cientos de vecinos.

Falla de seguridad: El incidente expuso la demora de la Policía Bonaerense y la guardia urbana municipal para contener una alteración del orden público en la zona más custodiada de la ciudad.

Misterio: Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre la identidad del sujeto ni sobre su posterior traslado a un centro de salud.

Un eje político atravesado por la realidad

La región que componen La Plata, Berisso y Ensenada concentra uno de los polos industriales y universitarios más densos de Argentina.

La alianza estratégica entre Julio Alak y Fabián Cagliardi resulta vital para la gobernabilidad del gobernador en la región capital, especialmente en tiempos de asfixia financiera nacional.

No obstante, las cumbres de rosca política a veces chocan con una cotidianidad rota. El hombre desnudo corriendo frente a la municipalidad es, quizás, la metáfora más brutal de una sociedad tensionada al límite.

La gestión diaria exige respuestas rápidas, no solo para las megaobras de infraestructura, sino para la impredecible y salvaje vida urbana de la capital provincial.

Entendemos que la noticia no es solo el acuerdo firmado en un escritorio de roble, sino la ciudad que late, a veces de forma demencial, del otro lado del cristal.